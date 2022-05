Valeuutisia suunnataan niille, jotka ovat heikoimmin kiinnittyneitä yhteiskuntaan.

Tulkkina toimiva Suar Suilaiman on huomannut, että Suomessa asuvia arabiankielisiä pelotellaan sillä. että Nato-jäsenyys veisi maan sotaan.

Suomessa asuvia vieraskielisiä pelotellaan väitteillä kasvavasta sodan uhasta. Sosiaalisessa mediassa ja ulkomaisilla uutiskanavilla kerrotaan, että Venäjä saattaa hyökätä Suomeen, jos Suomi liittyy sotilasliitto Natoon. Tällaiset puheet ovat herättäneet huolta esimerkiksi Suomessa asuvissa arabiankielisissä (HS 23.5.).

Suomenkielisestä tiedot voivat kuulostaa yllättäviltä, sillä harva on törmännyt valeuutisiin omassa somevirrassaan. Siihen on kuitenkin selitys. Propagandatehtailla on käytössään työkalut, joiden avulla ne voivat kohdistaa viestinsä altteimpiin vastaanottajiin ja pitää propagandan poissa muiden silmistä.

Tämä huomattiin esimerkiksi vuoden 2016 brexit-kampanjassa, jossa Pohjois-Englantiin lähti erilaista viestiä kuin Lontooseen. Siksi lontoolaiset tajusivat liian myöhään, mitä oli tapahtumassa. Uskoa vallanpitäjiin heikennettiin kohdennetulla viestinnällä myös koronavirusepidemian aikana.

Jos ei törmää valeuutisiin, se voi tarkoittaa sitä, ettei niitä ole liikkeellä – tai sitä, ettei kuulu kohderyhmään.

