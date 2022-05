Yleisradio on vaikeassa tilanteessa, kun yhtiön pitäisi antaa tilaa erilaisille mielipiteille, mutta kaikki eivät halua keskustella kaikkien kanssa.

Entisen ulkoministerin Timo Soinin tulo Jälkiviisaat-ohjelman vakiovieraaksi on nostanut keskustelua.

Perjantaiaamujen Jälkiviisaat-keskusteluohjelma on yksi Yleisradion menestyneitä ja suosittuja ohjelmaformaatteja. Vuodesta 1998 lähtien pyörinyt ohjelma oli alku kokonaiselle ohjelmaperheelle, johon kuuluvat talouden, urheilun, taiteen ja teknologian omat ohjelmat Jälkipörssi, Jälkihiki, Jälkikaronkka ja Jälkidigi.

Jälkiviisaiden esiintyjäkaartiin on aina pyritty kutsumaan oman aikansa sanavalmiita keskustelijoita. Takavuosien vakiovieraista muistetaan esimerkiksi toimittaja-kirjailija Leif Salmén, poliitikko ja taiteilija Claes Andersson sekä syyttäjä Ritva Santavuori.

Ohjelma toimii usein parhaiten silloin, kun vastakkaisia kantoja esittävät keskustelijat ottavat yhteen hyvässä hengessä. Mieleen ovat jääneet esimerkiksi Anderssonin ja Santavuoren kipakat sananvaihdot.

Rajojakin on jouduttu hakemaan. Konservatiivinen Santavuori katosi sohvalta sen jälkeen, kun hän oli mennyt puhumaan rasistisia Yhdysvalloissa tuolloin presidenttiehdokkaana olleen Barack Obaman sukujuurista.

Viime aikoina Jälkiviisaiden vakiokasvoja ovat olleet professori Janne Saarikivi, toimittaja Ville Blåfield, viestintäyrittäjä Jan Erola, valmentaja Anna Perho, hallitusammattilainen Anu Partanen, toimittaja Kreeta Karvala sekä vapaa toimittaja Maryan Abdulkarim, joka jäi kuitenkin toukokuussa pois protestiksi entisen poliitikon Timo Soinin mukaantulolle.

Abdulkarim perusteli ratkaisuaan blogikirjoituksessaan 13. toukokuuta. Hän katsoi, että perussuomalaisia pitkään johtanut Soini oli ”hyvän apostoliksi itseään julistava pimeyden ruhtinas”, päähahmo liikkeessä, joka on vuodesta 2011 lähtien normalisoinut rasismin ja naisvihan. Abdulkarim kirjoitti pelkäävänsä samassa tilassa Soinin kanssa istumisen antavan sellaisen kuvan, että hän hyväksyy Soinin toiminnan. Siksi Abdulkarim päätti lähteä.

Abdulkarimin perustelut ovat sinänsä ymmärrettäviä, mutta ne lähtevät erilaisesta ajattelutavasta kuin se, jolle Jälkiviisaat on perustettu. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on perinteisesti ollut tapana ajatella, että jokainen vastaa itse omista sanoistaan eikä keskusteluun osallistuminen merkitse sitä, että allekirjoittaisi vastapuolen ajattelutavan. Esimerkiksi Claes Andersson tuskin ajatteli olevansa vastuussa siitä, mitä Ritva Santavuori suustaan päästi.

Abdulkarimin edustama uudenlainen ajattelutapa on viime aikoina yleistynyt. Se ei ole hyvä uutinen niille, jotka haluavat pitää yllä uskoa siihen, että totuutta voidaan parhaiten tavoitella erilaisten ajatusten vapaassa vuorovaikutuksessa.

Erityisen ahtaaseen rakoon tämä panee Yleisradion, mutta se luo haasteita kaikille perinteisille medioille. Nykyään jotkut esimerkiksi ajattelevat, että sanomalehti allekirjoittaa jokaisen siinä julkaistun mielipiteen – myös haastateltujen puheet, yleisönosastokirjoitukset ja ilmoitukset. Niin ei ole, vaan lehti pitää tärkeänä erilaisten näkemysten tuomista esille.

Ylelle tilanne on vielä vaikeampi, sillä Ylen tulee edustaa kaikkia suomalaisia. Yle-veroa maksavat suomalaiset mielipiteestä riippumatta. Jos osa yleisöstä kokee, ettei sen ääni kuulu Yleisradion kanavilla, se vie Yleltä legitimiteettiä ja poliittista tukea.

Keskusteluilmapiirin polarisoitumisen myötä Yleisradio tuntuu viime vuosina omaksuneen journalismissaan entistä varovaisemman linjan. Kärkevien mielipiteiden esittäminen on jätetty erilaisiin keskusteluohjelmiin kutsuttaville vieraille.

Keskusteluohjelmissakaan kirjo ei ole yleensä ollut kovin laaja. Vahvimmin edustettuina ovat yleensä liberaalit ja koulutetut kaupunkilaiset, joiden ajatusmaailma on vapaamielinen ja kansainvälinen – niin myös Jälkiviisaissa. Se johtaa helposti samanmielisten myhäilyyn, jossa mielipide-erot ovat enemmän näennäisiä kuin todellisia.

Siksi on ymmärrettävää, että keskusteluihin yritetään saada myös erilaisia mielipiteitä – esimerkiksi ei-kaupunkilaisia tai konservatiiveja. Konservatiivien joukossa Timo Soini ei ole edustanut kovinkaan äärimmäisiä kantoja. Esimerkiksi rasistisille tai muille ihmisarvoa loukkaaville kannoille ei mediassa tietenkään saa olla sijaa.

Jos osa yleisöstä ei näe itseään Ylen peilistä, nämä ihmiset voivat vaihtaa kanavaa. Tällä hetkellä Ylessä pidetään silmällä varsinkin konservatiivishenkistä Alfa-tv:tä. Jokainen kohu, jossa päästään sanomaan, ettei Ylessä hyväksytä konservatiivisia mielipiteitä, toimii Alfa-tv:n ja muiden haastajien hyväksi.

Toisaalta selkänsä voivat kääntää myös ne, joille ristikkäisten paineiden välissä tasapainoileva Yle on liian valkoinen ja konservatiivinen.

Kun mielipiteiden polarisaatio on päässyt käyntiin, kehitystä on vaikea pysäyttää, vaikka se voi johtaa pahaan paikkaan. Vaarana on amerikkalaismallinen mediamaisema, jossa liberaalit ja konservatiivit toitottavat omaa totuuttaan omille kannattajilleen niin, että kuilu ryhmien välillä kasvaa. Suomessa elävälle pienelle kansalle se olisi onneton tilanne.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.