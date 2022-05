Lähiaikoina talouspolitiikan linjauksissa huomion tulee olla siinä, miten kulutus pidetään käynnissä ja miten köyhimmät kestävät hintojen nousun.

Kahvi on yksi niistä tuotteista, joiden hinta on noussut jyrkimmin.

Kun pääministeri Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen saavutuksia sen valtakauden loppumetreillä ynnäillään, hallituksen talouspoliittinen saldo jää ristiriitaiseksi.

Eteen tulleisiin äkillisiin vaikeuksiin on vastattu tehokkaasti, mutta samalla julkisen talouden kestävyys on heikentynyt. Koronaviruspandemian yli päästiin ja Ukrainan sotaan vastataan, mutta velkaantuminen kiihtyi.

Työllisyysastekin on noussut, mutta työllisyyspolitiikan pitkän aikavälin tavoitteisiin – kohtaanto-ongelman ja korkean rakenteellisen työttömyyden pienentämiseen – ei ole päästy kovin hyvin. Työtä on aina vain paljon enemmän kuin työn ottajia, ja työn ottajilla on väärä koulutus tai väärä asuinpaikka.

On erittäin vaikeaa sanoa, mikä osa hallitusohjelmaan kirjatuista talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteista toteutui hallituksen ansiosta ja mikä osa toteutuu edes myöhemmin. Osa tämän kauden edistyksestä tuli edellisen hallituksen perintönä ja osa suhdanteen mukana. Osa hyvästä työllisyyskehityksestä on toki yhteydessä myös niihin talouden hätäratkaisuihin, joita tämä hallitus on tehnyt.

Ennustaminenkin on vaikeaa, koska monet talouden ja työllisyyden kohentamisen nimissä tehdyt päätökset tuottavat hyvää joskus tulevaisuudessa – toivottavasti. Esimerkki tällaisesta linjauksesta on koulutukseen panostaminen muun muassa oppivelvollisuusikää nostamalla.

Budjettipuolella hallitus alkaa lopetella hommiaan. Ensi vuodelle tehtävä budjetti on tämän hallituksen viimeinen varsinainen budjetti, joten hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta voi kohta piirtää kokonaiskuvaa.

Budjetin pohjustus on alkanut – ja jälleen kerran se on todella vaikeaa työtä. Kun pandemian aiheuttama epävarmuus hälveni, tilalle tulivat Ukrainan sota ja äkkijyrkästi kiihtyvä inflaatio. Maailma uhkaa luisua ruokakriisiin ja stagflaatioon – aikaan, jolloin inflaatio kasvaa mutta talous ei.

Hallitus sopi viikko sitten vuoden toisesta lisätalousarviosta. Se lisää valtion nettolainanottoa 1,3 miljardilla eurolla. Valtion tämän vuoden nettolainanotto olisi lähes yhdeksän miljardia. Velkamäärät ovat hurjia, mutta velkaantuminen on tässä tilanteessa ymmärrettävää.

Mutta jälleen kerran hallitus joutuu lähinnä reagoimaan – vastaamaan eteen tuleviin ongelmiin. Oman näköistä talous- ja työllisyyspolitiikkaa se ei ehtinyt tehdä.

Kun hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta tehdään myöhemmin yhteenvetoa ja katsotaan seuraajalle siirtyvää perintöä, plussan puolelle nousee tietysti se, että Suomen talous kesti yllättävänkin hyvin koronaviruspandemian ajan. Siinä hallituksella ja sen yritystuilla oli iso rooli.

Ukrainan sodan aiheuttamissa vaikeuksissa hallituksen huomio näyttää sen sijaan olevan kuluttajissa. Hallituksen viesti tuntuu olevan, että jos yritys joskus meni Venäjälle, se otti riskinsä ja riskinsä itse kantaa. Apua on turha huutaa.

Lähiaikoina talouspolitiikan linjauksissa huomion tuleekin olla siinä, miten kulutus pidetään käynnissä ja miten köyhimmät kestävät hintojen nousun. Moni maa on turvautunut jonkinlaisiin hintarajoituksiin ja subventioihin. Ne ovat melkoisen tehottomia ratkaisuja. Hyvin kohdennetut sosiaalituet osuvat paremmin maaliinsa.

Seuraavalle hallitukselle siirtyvä ikävä perintö on velkavuori. Suomi velkaantuu samaan aikaan kun korot nousevat ja huoltosuhde alkaa yhä enemmän rasittaa julkista taloutta. On syytä epäillä, että eduskuntavaalien kampanjoissa ei ole laajaa tarjontaa sellaisista ratkaisuista, jotka tarjoaisivat riittävän nopeaa ratkaisua tähän yhtälöön. Asenne – ongelmien korjaaminen velalla – voi myös periytyä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.