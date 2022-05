Ukrainan sota on nostattanut vaatimuksia venäläistaiteilijoiden ja venäläisen taiteen boikotista. Kaikkien venäläisten leimaaminen sotasyyllisiksi pelaisi kuitenkin Vladimir Putinin pussiin.

Monia venäläistaiteilijoita on suljettu pois kansainvälisistä kilpailuista ja kulttuuritapahtumista Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Suomessa parhaillaan käytävään Sibelius-viulukilpailuun selvisi kaksi Venäjän passin haltijaa, Ravil Isljamov ja Galija Žarova. Vielä maaliskuun alussa järjestäjät katsoivat, ettei heitä voi sulkea kilpailusta pelkästään kansallisuuden takia, mutta huhtikuuhun mennessä mieli oli muuttunut.

”Sodan kauhut ja hiljattain esiin tulleet julmuudet ovat johtaneet siihen, ettei kilpailutoimikunnalla ole moraalisesti ja eettisesti muuta mahdollisuutta kuin sulkea venäläiset pois kilpailusta”, kilpailutoimikunta viestitti.

Samaan ilmiöön törmättiin Cannesin elokuvafestivaalilla, jossa venäläisohjaaja Kirill Serebrennikov joutui boikottivaatimusten kohteeksi. ”Me vaadimme, että kaikki venäläinen pitää poistaa”, joukko ukrainalaisia elokuvantekijöitä vetosi järjestäjiin.

Ukrainan kulttuuriministeriö on myös vedonnut maailman oopperataloihin, jotta ne poistaisivat ohjelmistoistaan venäläisperäiset teokset – hyvästi Pjotr Tšaikovski ja Sergei Prokofjev!

Pääsyyllinen tilanteeseen on Venäjän nykyjohto, joka on ominut niin urheilun kuin taiteenkin oman politiikkansa välineeksi. Samalla se on tahrannut upean venäläisen kulttuurin muun maailman silmissä.

Suuri vastuu tästä kulttuurisesta häpäisemisestä kuuluu niille venäläistaiteilijoille, jotka ovat antautuneet rahasta tai turhamaisuudesta vallanpitäjien palvelukseen. Tunnetuin esimerkki on kapellimestari Valeri Gergijev, joka on tuhonnut maineensa asettumalla totalitarismin äänitorveksi.

Itsetutkiskeluun on aihetta myös länsimaisella kulttuuriväellä, joka katsoi esimerkiksi juuri Gergijevin käytöstä liian pitkään sormiensa läpi. Tästä muistutti myös oopperalaulaja Karita Mattila, joka katkaisi välinsä Gergijeviin jo vuonna 2014 (HS 18.5.).

Länsimaissa on haluttu korostaa, että politiikka ja taide ovat eri asioita, mikä on keino suojella omaa mukavuuttaan. Todenmukaisempaa olisi sanoa, että taiteen ja politiikan pitäisi olla eri asioita, mutta se ei onnistu, jos Vladimir Putinin kaltaiset poliitikot päättävät ne sotkea. Silloin silmien sulkeminen ei auta.

Silmien avaamisen ei pidä kuitenkaan johtaa kohtuuttomuuksiin. Kulttuuri on Venäjällä ollut liki ainoa hengen vapauden ja toisinajattelun alue, eikä sitä saatu täysin tukahdutettua edes Stalinin valtakauden pahimpina vuosina. Sellaiset kirjailijat kuin Osip Mandelštam, Anna Ahmatova ja Boris Pasternak ovat inhimillisen rohkeuden pysyviä monumentteja.

Rohkeita taiteilijoita Venäjällä on yhä. Yksi heistä on rockmuusikko Juri Ševtšuk, jota uhkaa rikostuomio, koska hän oli julistanut lavalta 8 000 hengen yleisölle: ”Ystäväni, isänmaa ei ole presidentin perse, jota pitää suudella ja kuolata koko ajan.”

Kysymys on siitä, miten voimme sulkea ovet Gergijeviltä, mutta pitää ne auki Ševtšukille. Helppoa keinoa siihen ei ole. Mihinkään mustiin tai valkoisiin listoihin ei pidä mennä. Sellaiset kuuluvat diktatuurimaihin. Lännessä pitää vaikeissakin asioissa – ja erityisesti juuri niissä – lähteä omista arvoista: yksilön- ja sananvapaudesta.

Venäläisten kohtelu joukkona on juuri sitä kiihkokansallista vastakkainasettelua, jota Putin ajaa. Siihen mukaan lähteminen pelaa vain diktaattorin pussiin.

Sotaa käyvässä maassa jokaisella ihmisellä on oma vastuunsa, ja julkisuudessa toimivilla taiteilijoilla se on erityisen suuri. Sitäkin pitää kuitenkin arvioida yksilön kautta: kokeneelta kirjailijalta tai elokuvaohjaajalta voi vaatia enemmän kuin nuorelta muusikolta.

Sibelius-vilukilpailun kohdalla ongelmana on myös kilpailuun liitetty lapsellinen maaotteluhenki, jonka vallassa osallistujien kansallisuuksia korostetaan ja suomalaiset hurraavat suomalaisviulisteille. Jos musiikki on kansainvälinen kieli, aletaan puhua sitä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.