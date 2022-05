Tilastokeskuksen mukaan Uusimaa ei ole ennen viime vuotta menettänyt maassamuuttotilastoissa väestöä muuttotappiona muualle Suomeen vuosikymmeniin.

Tuoreista muuttoliiketilastoista paljastui suorastaan historiallinen tieto. Uusimaa menetti viime vuonna väestöään muuttotappiona muualle Suomeen ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Viime vuoden tilastot perjantaina julkaisseen Tilastokeskuksen mukaan kerta oli ensimmäinen ”ainakin 70 vuoteen”, koska sitä vanhemmat tilastot eivät ole vertailukelpoisia.

Kyse on siis maakuntien välisestä muuttoliikkeestä eli maassamuutosta, jossa huomioidaan vain Suomessa jo asuvat ja heidän liikkumisensa.

Uudenmaan tulos oli monelle yllätys. Helsingin on jo aiemmin tiedetty olleen viime vuonna maassamuuton suhteen muuttotappiokunta. Lähtijöitä muualle Suomeen on siis enemmän kuin sieltä tulijoita, mutta muutto on suuntautunut pitkälti kehyskuntiin, kuten Tuusulaan, Järvenpäähän ja Sipooseen – eli Uudellemaalle.

Monissa maakunnissa luvut toivatkin perjantaina iloa ja toivoa, eikä pääkaupunkiseutuun kohdistuvalta vahingoniloltakaan täysin vältytty. ”Voittajia” oli paljon, sillä Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 127 kuntaa sai maansisäistä muuttovoittoa. Määrä oli suurin sitten vuoden 1992.

Pari asiaa on kuitenkin hyvä huomata. Maassamuuttotilastoja hallitsee pääkaupunkiseutu. Kun viime vuonna Helsinki ja Vantaa olivat muuttotappiollisia, koko Uusimaa holahti muuttotappiolliseksi, vaikka vähintään 10 000 asukkaan kunnista suhteellisesti muuttovoitollisimpia olivat Sipoo, Tuusula, Kauniainen ja Kaarina. Pääkaupunkiseudun muuttotappio näkyy nopeasti plussana muualla.

Maassamuuttotilasto ei myöskään huomioi sitä, että viime vuonna nettomaahanmuutto oli suurinta yli 30 vuoteen. Uusimaa sai ennätyksellistä muuttovoittoa ulkomailta.

Viime vuosi oli vielä koronavirusepidemian leimaama. Tulevat tilastot näyttävät, millaisia pysyviä trendejä siitä oikeasti seuraa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.