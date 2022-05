Erityisesti Saksa on ollut haluton vaarantamaan talousetujaan Ukrainan vuoksi.

Vanha vitsi kertoo ihmisestä, joka toivottaa lentokoneeseen astuvalle turvallista matkaa: ”Lentäkää hitaasti ja matalalla.”

Eurooppa jatkaa Saksan johdolla taiteilua Ukrainan avustamisen ja Venäjän rankaisemisen kanssa. Pitää avustaa Ukrainaa, mutta ei liikaa. Pitää rangaista Venäjää, mutta ei liikaa. Pitää eristää Venäjä, mutta ei liikaa. Pitää lentää, mutta ei korkealla eikä kovaa, jotta Euroopan talous ei kärsisi.

Euroopan unionin huippukokous pohtii maanantaina ja tiistaina muun muassa sitä, miten kiristetään Venäjän-vastaisia pakotteita. Yksi pohdittavana oleva keino on, että venäläisen öljyn pääsy Eurooppaan katkaistaan. Venäjä rahoittaa Ukrainassa käymäänsä sotaa energiatuloilla.

Tiukka öljyboikotti ei kelpaa kaikille jäsenmaille. Erityisesti Unkari haraa vastaan. Kun yksimielisyyttä ei synny öljyn tuonnin täydellisestä katkaisemisesta, seuraavaksi harkitaan sitä, että tuontikielto ei koskisi putkia pitkin tulevaa öljyä.

Saksa on osoittanut viime kuukausina, että sen moraali on sukua talouden eduille. Saksa ei halua uhrata talouskasvustaan montakaan kymmenystä Ukrainan hyväksi. Jos Unkari saa poikkeuksen ja halvan putkiöljynsä, etua valuu myös Saksan teollisuudelle, joka on ulkoistanut toimintojaan Unkariin.

Liittokansleri Olaf Scholzin johtama Saksa lähti vain patistettuna mukaan Ukrainan varustamiseen ja Venäjän-vastaisiin pakotteisiin. Scholz on käynyt ponnettomia neuvotteluja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Scholzin mukaan Saksan ei pidä ajaa maailmaa suursotaan eikä eristää Venäjää.

Scholzilta näyttää jääneen ymmärtämättä, että Euroopan tulevaisuudesta soditaan suuresti jo nyt. Putinin silmissä toiveet rauhasta ovat sodan tässä vaiheessa vain lännen heikkouden osoituksia.

Jos EU päätyy pysyvästi vuotavan öljyboikotin kannalle, se on uusi vahvistus Putinin laskelmille: länsi on liian mukavuudenhaluinen pysyäkseen Venäjän-vastaisessa rintamassa niin pitkään, että Venäjä kärsii. Se on valtakirja jatkaa tappamista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.