Suomenkin on syytä pohtia Valko-Venäjän nimeä

Norja ilmoitti sunnuntaina, että vastaisuudessa Valko-Venäjä on norjaksi Belarus eikä enää Hviterussland. Ruotsi ja Tanska ovat jo tehneet samanlaisen linjauksen.

Elokuussa 2020 puhjennut Valko-Venäjän demokratialiikehdintä on ajanut myös maan vieraskielisten nimien vaihtamista.

Valkovenäläisten mukaan maan valkovenäjänkielisen nimen Belarus loppu ei liity Venäjään vaan Rusiin tai Rusjiin. Monien valkovenäläisten mielestä valtion vieraskielisissä nimissä oleva ”Venäjä” saa maan näyttämään muunnelmalta toisesta maasta tai osalta imperiumia.

Pitkään aihe oli jopa yksi harvoja itsevaltaisen Aljaksandr Lukašenkan hallintoa ja tätä vastustavaa oppositiota yhdistäneitä asioita, kun hallinto yritti ottaa etäisyyttä Venäjään. Elokuun 2020 vilpillisten vaalien ja niiden synnyttämien protestien jälkeen Lukašenka hakeutui taas Venäjän kylkeen, eikä hallinto ole enää ajanut nimiasiaa. Oppositio on.

Suomessa kynnys vakiintuneiden erisnimien muuttamiseen on korkea, eikä Valko-Venäjänkään suomenkielistä nimeä ole haluttu muuttaa. Kyse on silti myös politiikasta. Suomenkin on syytä pohtia, haluammeko erottua tässä muista Pohjoismaista.

