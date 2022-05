Venäjän hyökkäyssota aiheutti täyskäännöksen Pohjoismaissa – Tanska on liittymässä EU:n puolustukseen

Samaan aikaan kun Suomi ja Ruotsi päättivät liittyä Natoon, Naton perustajamaihin kuuluva Tanska käänsi katseen EU:n puolustusyhteistyöhön.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai kaikki Euroopan maat arvioimaan uudelleen omia turvallisuuspolitiikan perusasetuksiaan.

Samaan aikaan kun Suomi ja Ruotsi päättivät liittyä Natoon, Tanska käänsi katseen Euroopan unionin puolustusyhteistyöhön. Kannatusmittaukset ennakoivat tanskalaisten äänestävän keskiviikkona sen puolesta, että Tanska liittyy osaksi EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Tanskalla on ollut EU-jäsenyyteensä erilaisia varaumia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta muutti kuitenkin Venäjän ja pohjoisen Euroopan maiden suhteita dramaattisesti ja pitkäkestoisesti.

Sosiaalidemokraattisen pääministerin Mette Frederiksenin hallitus ei ole aiemmin ollut mikään suuri EU-integraation edistäjä, mutta nyt hallitus päätyi nopeasti sille kannalle, että Tanskan on nostettava puolustusmenonsa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta ja oltava mukana Euroopan unionin turvallisuusyhteistyössä. Ukrainaa Tanska on aseistanut varsin näyttävästi muun muassa Harpoon-meritorjuntaohjuksilla.

Naton perustajajäseniin kuuluva Tanska on perinteisesti ankkuroinut turvallisuutensa kumppanuuteen Yhdysvaltojen kanssa. Nyt Tanska ajattelee asioita yhdessä uusiksi samalla, kun käännekohdassa on koko EU:n turvallisuusajattelu.

Niin EU:n puolustusyhteistyön kuin Natonkin merkitys Euroopassa kasvaa Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. On sekä EU:n että Naton etu, että Pohjoismaat vahvistavat eri foorumeilla yhteistä puolustusta.

Tanska liittyi Euroopan unioniin vuonna 1973 ennen kaikkea taloussyistä ja kauppaansa edistääkseen. Brysselin valtaan ja Euroopan integraatioon on Tanskan sisäpolitiikassa aina liittynyt vahvoja intohimoja ja huolta kansallisen päätösvallan rajoittamisesta. Kun jäsenmaat 1990-luvun alussa äänestivät Maastrichtin sopimuksesta, Tanska jättäytyi oikeudellisen ja sotilaallisen yhteistyön sekä euron ulkopuolella.

EU:n yhteisen puolustuspolitiikan ulkopuolella on Tanskan lisäksi ollut vain Malta.

Varaumia on yritetty Tanskassa aiemminkin purkaa kansanäänestyksissä, mutta esitykset on aina äänestetty nurin. Nyt tuuli on kääntynyt. Keskiviikon kansanäänestyksen odotetaan puoltavan sitä, että Tanska liittyy mukaan EU:n puolustusyhteistyöhön. Erityisesti sitä kannattavat Tanskan elinkeinoelämä ja puolustusteollisuus, jotka näkevät lisääntyvässä yhteistyössä bisneksen paikan.

EU:n puolustusyhteistyöhön liittymistä vastustavat Tanskassa lähinnä vain poliittisen kentän äärimmäisen oikean ja äärimmäisen vasemman laidan EU-skeptiset puolueet.

Tanskan liittyminen EU:n yhteiseen puolustuspolitiikkaan on vahvasti arvokysymys. Tanskan päätöksestä tulee symboli EU:n yhtenäisyydelle.

Vielä paljon tärkeämpää on kuitenkin, että kaikki viisi Pohjoismaata ovat pian Naton jäseniä. Pohjoismaiden erilaiset suhteet Natoon ja EU:hun eivät ole estäneet pohjoismaisen puolustusyhteistyön syventämistä, mutta kaikesta tulee sujuvampaa, kun maat istuvat samoissa pöydissä. Se hyödyttää kaikkia Pohjoismaita kaikilla foorumeilla.

Vanhat Nato-maat Tanska ja Norja toivottavat pohjoiset naapurinsa Suomen ja Ruotsin lämpimästi tervetulleiksi sotilasliittoon. Pohjoismaiden yhteistyöstä Natossa tulee hyvin tiivistä, sillä Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ratkovat yhdessä, miten Itämeren aluetta ja arktista aluetta puolustetaan.

Pohjois-Euroopan strateginen asema Euroopan turvallisuuspolitiikassa korostuu. Pohjoismaiden turvallisuusyhteistyöhön tarvitaan uutta ajattelua niin EU:ssa kuin Natossakin. Tanska on hyvin tervetullut syventämään EU:n puolustusyhteistyötä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.