Tutkimuslaitos E2 Tutkimus julkaisi maanantaina nuoria aikuisia eli 20–29-vuotiaita koskevan raportin, jonka tuloksissa on paljon pohdittavaa.

Tätä ikäryhmää on Suomessa totuttu pitämään varsin ongelmattomana. Siihen on vaikuttanut osaltaan se, että vanhemmat polvet muistelevat kyseistä ajanjaksoa usein elämänsä parhaana ja vapaimpana. Sen seurauksena nuorista aikuisista ei juuri puhuta.

Syytä olisi. Raportin ryhmähaastattelujen ja kyselytutkimuksen perusteella enemmistö nuorista kantaa huolta jaksamisestaan, pärjäämisestään ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Kolmannes kokee elämänsä merkityksettömäksi.

Vain neljännes uskoo oman asemansa kehittyvän paremmaksi kuin vanhempiensa sukupolven. Nuorten mielestä vanhemmat sukupolvet suorastaan heikentävät heidän tulevaisuudennäkymiään. Tämä näkyy myös perhehaaveissa. Kyselyssä vain 37 prosentilla lasten saanti on tärkeimpien tavoitteiden joukossa.

Tunnelmiin heijastuu toki maailmantilanne. Koronavirusepidemia vaikutti nuoriin aikuisiin, sen päälle Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nuorten aikuisten ongelmien ja pahoinvoinnin selittäminen vain niillä olisi kuitenkin älyllistä epärehellisyyttä.

Suomessa on pohdittava nyt vakavasti, mikä yhteiskunnassamme on vialla, jos huomattava osa nuorista aikuisista on vaarassa uupua. On myös vaarallista, jos nuorten aikuisten huoli tulevaisuudesta muuttuu kyynisyydeksi ja katkeruudeksi. Näin tapahtuu, kun nuoret kokevat jäävänsä sivuun päätöksenteossa ja ajattelevat, että iäkkäämmät ohittavat heidän huolensa ja arvonsa. Suomella ei yksinkertaisesti ole tähän varaa.

Nuoret aikuiset eivät edes ole erityisen vaateliaita. Heidän haaveensa ja käsityksensä hyvästä elämästä eivät juuri poikkea edellisten sukupolvien näkemyksistä.

