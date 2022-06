Euroopan maiden lähtökohtien erot suhteessa Ukrainan sotaan ja Venäjään johtavat siihen, että pakotepolitiikan perälauta häämöttää.

Euroopan unionin maat lähestyvät Venäjää vastustavissa ja Ukrainaa tukevissa linjauksissaan sitä pistettä, jossa valtioiden välisten lähtökohtien erot ja pakotepolitiikan rajat alkavat näkyä. Nopeasti sodan alussa syntynyt eurooppalainen yhtenäisyys alkaa olla vaarassa – ainakin jos pakotteita yritetään vielä kiristää lisää.

EU:n ylimmät poliittiset päättäjät miettivät maanantaina ja tiistaina, miten Venäjän-vastaisia pakotteita lisätään. Lopputulos ei ollut huono, mutta ei hyväkään, jos päätöksiä vertaa joissain maissa esitettyihin ennakko-odotuksiin. Kuudes pakotekierros sulkee osittain venäläisen öljyn tulon Eurooppaan: venäläinen öljy ei pääse länteen laivoilla, ja öljyputkien hanoja aletaan vääntää kiinni.

Viime päivinä unionimaiden lähtökohtien erot ovat käyneet yhä selvemmiksi. Euroopan unionin ja EU:n huippukokouksen kipuilut energiapakotteista heijastelevat tätä pohjalla olevaa eroavaisuutta. Kuudes pakotepaketti syntyi kitkaisesti.

Kyse ei ole siis vain siitä, että Unkari hajottaisi yhteisyyttä ja Saksa pelkäisi kaasuboikotin tuhoavan maan teollisuuden. Eikä siitäkään, että öljyn tuontikieltojen teknisistä yksityiskohdista ei päästä sopuun.

Baltia ja EU:n ulkopuolinen Britannia ovat ajaneet Ukrainan sodassa tiukkaa linjaa Yhdysvaltojen tuella. Ne haluavat Venäjän armeijan tuhoutuvan tavalla tai toisella, eivätkä ne odota Ukrainan tekevän myönnytyksiä – ei ainakaan aluemyönnytyksiä.

Länsi on aiemmin jakanut aseita Ukrainalle muttei ole aktiivisesti lähtenyt sotimiseen mukaan eikä ole tarjonnut aseistusta, jolla yltää syvälle Venäjän puolelle. Nyt tämä rajoite on kyseenalaistettu Yhdysvalloissa, mutta ei Ranskassa eikä Saksassa.

Ranskalais-saksalaisen ajattelun mukaan Ukrainan pitäisi neuvotella rauhasta ja sen ehdoista. Ukrainaa ei neuvota, mutta siltä odotetaan kompromisseja. Apu Ukrainalle ja Venäjän-vastaiset toimet tulisi Ranskan ja Saksan näkemyksen mukaan mitoittaa tähän tavoitteeseen eikä siihen – näiden maiden mielestä epärealistiseen – vaatimukseen, että Ukraina saisi Luhanskin, Donetskin ja Krimin takaisin itselleen.

Ranskan ja Saksan ylimmät johtajat ovat pitäneet neuvotteluyhteyttä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin siinä toivossa, että sodan molemmat osapuolet tekisivät myönnytyksiä. Tiukemman linjan kannattajien mielestä tämä on sekä turhaa että haitallista – Putinin nuoleskelua.

Saksan ja Ranskan lähtökohdissa näkyy sekin ero Baltiaan ja Britanniaan, että Saksa ja Ranska haluaisivat korostaa Euroopan strategista itsenäisyyttä. Erityisesti Ranskalle tämä tavoite on tärkeä. Kova linja suhteessa Venäjään toimii käytännössä vain, jos sen takaajana on Yhdysvallat.

Jos Eurooppa hahmottelisi seitsemättä pakotekierrosta, sen täytyisi keskittyä maakaasuun. Suomi on ollut tiukentuvien pakotteiden kannalla. Suomi ei enää osta kaasua Venäjältä, mutta Saksa ostaa. Saksalle venäläisen kaasun tulon katkaiseminen olisi kivuliasta.

Kaasuun keskittyvä seitsemäs kierros paljastaisi entistä selvemmin sen, että Euroopan mailla on isoja eroja suhteessa Venäjään. Suomi on perustellusti tiukkojen maiden joukossa. Vaikka pakotteet eivät vaikuta nopeasti, pakotteiden voima on prosessissa – siinä, että niitä tulee kaiken aikaa lisää.

Sisäpolitiikkakin tulee väliin. Ranskassa lähestyvät parlamenttivaalit. Vaaleissa Ukraina ja Venäjä eivät ole isoja teemoja, mutta hintojen nousu on. Uudet pakotteet varmistaisivat sen, että poliittisesti tulenarka teema olisi entistä tulenarempi, kun energian hinta nousisi entistä varmemmin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.