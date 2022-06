Jengiytymiseen ja nuorisoväkivallan raaistumiseen puuttuminen on vaikeaa, jollei juurisyihin kiinnitetä huomiota.

Vaikka nuorisorikollisuus vähentyy, nuorten vakava väkivaltarikollisuus lisääntyy. Koskelan teinisurma oli ilmiöstä järkyttävä esimerkki.

Myös Helsingin käräjäoikeuden tiistaina antama kymmenen vuoden vankeusrangaistus niin sanotussa katujengijutussa on vakava osoitus siitä, ettei Suomi ole irrallaan jengiytymisilmiöstä. Käräjäoikeus katsoi, että katujengin toiminnassa oli järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä.

Nuorten raa’assa väkivallassa mukana ovat usein huumeet. Puukotukset ovat lisääntyneet, mutta nuorilla on myös ampuma-aseita. Ei ole sattumaa, että tuomituilla jengiläisillä on maahanmuuttajatausta ja he ihannoivat väkivaltaista gangsta rap -kulttuuria, jossa eri jengit käyvät ikään kuin sotaa toisiaan vastaan.

Yhteiskunnan eriarvoistumiskehitys vahvistaa jengiytymistä. Kokemukset esimerkiksi Ruotsista osoittavat, että jengiytymiseen ja väkivallan raaistumiseen on vaikeaa puuttua, jollei ilmiön juurisyihin kiinnitetä huomiota.

