Koronavirus jatkaa uusien muunnosten tuottamista. Nyt Suomessa on leviämisensä aloittanut alavariantti BA.5, joka tarttuu melko tehokkaasti myös rokotettuihin ja sairastaneisiin.

Koronaviruksen uusi BA.5-alavariantti on levinnyt Suomeenkin. Muunnos tarttuu herkemmin kuin muut variantit, sillä se läpäisee tehokkaasti rokotusten ja aiempien tartuntojen antamaa immuniteettia. Vakavalta tautimuodolta rokotukset tai sairastaminen suojaavat kuitenkin edelleen hyvin.

Uuden muunnoksen ilmaantumista osattiin odottaa, sillä yleensä niitä tulee noin puolen vuoden välein. Suomeen seuraavaa aaltoa oli veikkailtu syksyksi, mutta voi olla, että epidemia kiihtyy jo kesällä. Se saattaa huolestuttaa niitä, jotka ovat odottaneet kesän perhejuhlia ja festivaaleja.

Kovin suureen pelkoon ei kuitenkaan ole aihetta. Kesää ei olla peruuttamassa. Viranomaiset seuraavat tietysti tilannetta, mutta ellei aivan ihmeitä tapahdu, uusia rajoituksia ollaan tuskin säätämässä. Keväällä tartunnan kävi läpi noin 800 000 suomalaista, mutta sairaalat selvisivät tilanteesta hyvin.

Tekemättömyys on kuitenkin vaikeaa päättäjille, jotka on valittu tekemään asioita. Siksi tartuntojen kasvu luo helposti painetta tehdä jotain, kuten käynnistää uusi rokotuskierros. Koko kansaa ei voi kuitenkaan rokottaa muutaman kuukauden välein, joten rokotusten kohdistaminen ja ajoittaminen kannattaa jättää asiantuntijoiden päätettäväksi.

Toinen keskeinen päätöksentekijä katsoo jokaista ihmistä peilistä. Koronavirus ei ole enää uusi uhka vaan tuttu riesa, joka ei ole katoamassa minnekään. Se leviää tehokkaasti ja aiheuttaa useimmiten lievän – mutta joskus myös vakavan – sairauden.

Tässä tilanteessa on yleisiä sääntöjä, joita kaikkien tulisi noudattaa, kuten pysyä kipeänä kotona. Enemmän on kuitenkin tilanteita, joissa jokainen joutuu itse miettimään, millaisen riskin on valmis ottamaan. Nuori ihminen voi pitää kesäjuhlaa tartuntariskin arvoisena, ikäihminen voi päättää vähentää riskiään esimerkiksi FFP2-maskilla. Omassa porukassa kesämökillä tartuntariski on pieni.

