Suomessa päättäjät eivät yleensä ujostele sääntöjen ja kieltojen kanssa, mutta sähköpotkulautojen kohdalla he ovat hämmästyttävän avuttomia.

Sähköpotkulautailun säätelystä on tulossa farssi, joka ei naurata. Lautailun ongelmat on tiedetty pitkään. Laudoilla ajetaan liian lujaa, liikennesäännöistä välittämättä ja humalassa. Käytön jälkeen ne jätetään minne sattuu.

Ongelmiin on luvattu puuttua. Viime kesänä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) piti lautoja vuokraavien yritysten kanssa useita palavereja, joissa asioihin luvattiin parannusta. Kosmeettisista muutoksista huolimatta meno on ennallaan. Samalla lautojen määrä Helsingissä on liki kaksinkertaistunut. Ilmeisesti rajoituksia säätäneistä maista lautoja on tuotu villiin Suomeen.

Suomalaiset päättäjät eivät ole yleensä ujostelleet kieltojen kanssa. Parhaillaan haetaan oikeutta sulkea koko itäraja. Sähköpotkulautojen kohdalla keinot näyttävät kuitenkin loppuneen kesken. Liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntijan Konsta Arvelinin mukaan (HS 2.6.) niissä on kysymys liikkumisen ja elinkeinon vapaudesta, ja niitä ”ei aleta Suomessa helposti rajoittamaan”.

