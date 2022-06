Veronkevennykset tulisivat halvemmaksi kuin inflaatiokierrettä ruokkivat palkankorotukset.

Kunta-alan työriitaa ratkomaan perustetulta sovittelulautakunnalta odotetaan uutta sovintoehdotusta näinä päivinä. Ensimmäinen sovintoehdotus torjuttiin.

Muut kunta-alan palkolliset eivät saaneet mielestään riittäviä takeita siitä, että heille on luvassa samat korotukset kuin Tehy ja Super joskus myöhemmin hoitajille saavat. Sellaisen lupauksen antaminen olisi ollut kunta- ja hyvinvointialojen työnantajalle KT:lle mahdotonta.

On kiinnostavaa nähdä, miten sovintolautakunta tilanteen ratkaisee. Ongelmana on myös ensimmäiseen ehdotukseen rakennettu ikiliikkuja, jossa kunta-alalle luvattiin aina niin sanottua yleistä linjaa enemmän. Sovintolautakunnan on vaikea tuottaa ehdotusta, joka ei jättäisi monia tyytymättömiksi.

Sovittelulautakunnan ensimmäisessä ehdotuksessa kunta-alan palkansaajat olisivat saaneet seuraavan viiden vuoden aikana joka vuosi noin prosenttiyksikön yli teollisuuden sopiman yleisen linjan. Toteutuessaan tällainen malli tarkoittaisi pahimmillaan loputonta palkankorotuskierrettä.

Ensi syksynä Teollisuusliitto neuvottelee toisen sopimusvuoden palkankorotuksista. Ensimmäisen sopimusvuoden korotukset olivat vajaat kaksi prosenttia. Sopimusta tehtäessä inflaatio oli vielä maltillista, nyt se huitelee jo kuudessa prosentissa.

Miten estää itseään ruokkiva ja kiihtyvä inflaatiokierre ja samalla pelastaa kuluttajien ostovoima?

Jotkut toivovat apua hallitukselta. Hallitus voisi kannustaa sopijapuolia keventämällä tuloveroja ja kohdentamalla kevennykset siten, että niistä hyötyisivät eniten keski- ja pienituloiset. Prosenttiyksikön veronkevennys vastaisi noin kolmen prosentin palkankorotuksia.

Hallituksen väliintulo voisi avata umpisolmun – tai sitten hallitus solmisi vyyhtiin itsensäkin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.