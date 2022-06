Keski- ja Etelä-Euroopan yrityksillä ei ole mitään kiirettä poistua Venäjältä

Venäjän Ukrainassa aloittama sota on paljastanut merkittäviä eroja siinä, miten yritykset mieltävät yritysvastuun. Eroja selittää osittain etäisyys Venäjästä ja Ukrainasta. Mitä kauempana Venäjä on kotimaasta, sitä useampi yritys on jäänyt Venäjälle tekemään bisnestä lähes entiseen tapaan. Kilometreillä yritysvastuuta ei kuitenkaan pitäisi mitata.

Yalen yliopisto listaa selvityksessään Venäjältä lähteneitä, lähdössä olevia ja entiseen tapaan jatkavia yrityksiä. Ukrainan sodan tai Venäjän-vastaisten pakotteiden vuoksi poistuneita länsiyrityksiä on noin tuhat.

Kiinnostavaa selvityksessä on maittainen jako. Yalen mukaan pohjoismaalaiset, brittiläiset ja yhdysvaltalaiset yritykset ovat poistuneet kiitettävästi. Eikä ole ihme, että kiinalaiset ja intialaiset tekevät Venäjän kanssa entiseen tapaan bisnestä. Se kuitenkin kummastuttaa, että Keski- ja Etelä-Euroopan maissa päämajaansa pitävät yritykset eivät yhdistä yritysvastuutaan Ukrainaan. Yalen listan mukaan joka kolmas italialainen ja ranskalainen yritys jatkaa Venäjällä entiseen malliin.

Esimerkiksi ranskalaiset Auchan (kauppa), Clarins (kosmetiikka) ja Veolia (vesi- ja kiertotalousratkaisut) jatkavat Venäjällä ilman muutoksia. Italialaiset Benetton (muoti), Armani (muoti) ja Unicredit (rahoitus) samoin. Venäjällä pysyvien suomalaisyhtiöiden listalla on vain Valmet, joka on yhtiön mukaan kuitenkin hiljentämässä Venäjän-toimintojaan.

Syy eroihin on ehkä se, että Etelä-Euroopassa Ukrainan sota on sittenkin aika etäinen teema. Kun päämarkkinoiden kuluttajat eivät herkisty sodan nostattamille moraalisille kysymyksille, heidän boikottiaan ei tarvitse pelätä. Todennäköisesti Auchanin liikkeissä Ranskassa asioivat miettivät ihan muita asioita kuin geopolitiikkaa ja Venäjän armeijan törkeyksiä. Yritykset käyttävät tilanteen hyväkseen.

Tilanne on paremman yritysvastuun yrityksille hyvin ikävä: poistuessaan ne jättävät Venäjälle jääville kilpailijoille tilaa kasvattaa markkinaosuuttaan ja venäläisille mahdollisuuden tehdä poistuvan yrityksen tuotteista venäläisiä kopioita.

Tilaisuus tekee varkaan, mutta varastamisen salliva yritysvastuu mädättää pitkällä aikavälillä yrityksen kuin yrityksen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.