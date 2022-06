THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on tullut tutuksi suomalaisille. Hänen asiallinen tyylinsä on antanut uskoa siihen, että kaikesta selvitään.

Vaikka uusi BA.5-muunnos panee vastaan, Suomi yrittää päästä koronavirusepide­miasta kesälomalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö pitivät torstaina 90:nnen ja toistaiseksi viimeisen tilannekatsauksensa. Pääroolissa oli suomalaisille tutuksi tullut mies, THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Salminen on kantanut vastuuta koko epidemian ajan. Hänen rauhallisen asiallinen tyylinsä on valanut luottamusta siihen, että kaikesta selvitään. Salminen on myös pysynyt nöyränä, myöntänyt virheitä ja muuttanut kantojaan uuden tiedon mukana. Siinä hän on toiminut viisaammin kuin epidemian alussa itsevarmuuteensa sortunut Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Torstain tiedotustilaisuudessa Salminen herkistyi kiittelemään suomalaisia päättäjiä, asiantuntijoita ja suurta yleisöä. Omiakin tunnelmiaan Salminen avasi: ”Kiitollinen fiilis – yhdessä koronan selkä taitettiin, kaikkien suomalaisten voimin.”

