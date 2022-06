Nyt valmistuvien opinnot ovat edenneet koronaviruspandemian varjossa, eivätkä päättäjät rajoituksia määrätessään aina miettineet nuorten parasta.

Tänä viikonloppuna vietetään valmistujaisia ja päättäjäisiä. Juhlaan on aihetta kevään lähes 25 000 ylioppilaalla ja noin 40 000 kevätlukukaudella ammattiin valmistuneella sekä noin 61 000 peruskoulunsa päättäneellä.

Heillä kaikilla on takanaan urakka, josta jokaisen on syytä olla ylpeä. Joku voi olla pettynyt johonkin arvosanaansa, mutta sillä ei kannata pilata juhlamieltään. Omia tuloksiaan ei muutenkaan pidä verrata liikaa muihin, sillä elämäntilanteet eroavat, eikä arvosanoilla mitata kenenkään arvoa. Ennemminkin on syytä iloita omista saavutuksistaan ja kaikesta uudesta, mitä on voinut oppia. Myös epäonnistumiset kuuluvat elämään.

Samalla opintonsa päättävät ovat yhdessä elämänsä käännekohdassa. Edessä on astuminen työelämään tai jatko-opintoihin. Monella juhlaan sekoittuukin jännitystä tulevasta mutta myös haikeutta. Vuosia yhdessä ollut ryhmä tai luokka hajaantuu eri suuntiin ja ehkä kauaskin toisistaan.

Toisille tämä on helpotus. Vieraalta tuntuneesta porukasta tai kiusaajista pääsee vihdoin eroon. Seuraavassa paikassa – on se sitten jatko-opiskelupaikka tai työpaikka – voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Toiset taas odottavat maailman avautumista, kun voi muuttaa omilleen ja aloittaa jatko-opinnot samoista asioista kiinnostuneiden kanssa.

Valitettavasti tämän viikonlopun juhlijoilla on myös syytä mielipahaan. Opinnot ovat edenneet koronaviruspandemian varjossa, eivätkä päättäjät rajoituksia määrätessään aina miettineet nuorten parasta.

Joillekin etäopiskelu sopi, useimmille ei. Sosiaalisen elämän kaventuminen ja etäopiskelu sekoittivat osalla arkirytmin ja lisäsivät muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmia. Ammattiin opiskelevilla lisähuolena oli se, että osaa tärkeistä käytännön taidoista oli mahdoton opiskella kotitietokoneen ääressä istuen.

Kaikki uupumus ja nykyopiskelijoiden ongelmat eivät toki selity koronaviruspandemialla ja sen vuoksi määrätyillä rajoituksilla.

Korkeakoulujen valintakoeuudistuksessa on paljon hyvää, mutta se on lisännyt lukiolaisten stressiä, kun jatko-opintoja pohditaan lukio-opintojen alkuvaiheesta alkaen. Samalla lukio-opinnoista on tullut aiempaa työläämpiä ja vaativampia.

Ammattioppilaitoksia puolestaan on kehitetty aikuisopiskelijoita silmällä pitäen, sillä heitä on opiskelijoista yli puolet. Ammattiin opiskelevilta vaaditaan sen seurauksena paikoin suunnilleen saman verran itseohjautuvuutta kuin yliopisto-opiskelijoilta. Se on kova vaade peruskoulusta tulleelle alaikäiselle nuorelle.

Opintojen henkilökohtaistuminen ja jatkuva haku tarkoittavat myös sitä, että ammattiin opiskelevia valmistuu läpi vuoden. Se on aikuisille opiskelijoille kätevää, mutta nuorille se voi tarkoittaa opintojen etenemistä kannattelevan ryhmän puuttumista. Yhden ison valmistujaisriitin puuttuminen korostaa ylioppilaiden asemaa kevään julkisuudessa.

Tämä ongelmien listaaminen ei kuitenkaan saa viedä huomiota pääasialta. Monilla nuorilla menee hyvin, ja he ovat tyytyväisiä elämäänsä. Nyt valmistuvilla on takanaan hyvä koulutus, jonka avulla voi jatkaa kohti seuraavia haaveita.

Yhteiskuntana Suomen on silti pysähdyttävä miettimään, miksi niin monet nuoret voivat huonosti, uupuvat tai pelkäävät tulevaisuutta. Otammeko nuorten huolet tosissaan ja osoitammeko sen teoillamme? Olemmeko ymmärtäneet rakentaneemme malleja, jotka tekevät monen nuoren elämästä liian suorituskeskeistä? Pidämmekö kaikista kiinni? Olemme nuorille velkaa tämän pohdinnan.

Mutta nyt malja valmistuville!

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.