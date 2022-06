Venäjän laiton hyökkäys toi myös esiin ukrainalaisten valmiuden sankarilliseen puolustustaistoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut sata päivää.

Sen aikana Venäjä on ajanut miljoonia ukrainalaisia jättämään kotinsa, tuhonnut järjestelmällisesti Ukrainan infrastruktuuria, pommittanut surutta siviilikohteita, estänyt Ukrainan ulkomaankaupan Mustallamerellä ja vallannut Ukrainalta alueita. Valtaamilleen alueille se on pystyttänyt raa’an miehityshallinnon, jonka aikana siviilejä on surmattu, raiskattu ja kidutettu järjestelmällisesti. Ukrainalaisia on viety pakolla Venäjälle. Venäläissotilaat ovat ryöstelleet siviilien koteja. Lisäksi Venäjän sotaväki on varastanut valtaamiltaan alueilta muun muassa teknologiaa ja viljaa.

Venäjän raakuuden ohella Venäjän laiton hyökkäys toi myös esiin ukrainalaisten valmiuden sankarilliseen puolustustaistoon. Länsi on tukenut Ukrainaa asetoimituksin ja jakamalla tiedustelutietoa, mutta kaiken pohjalla on ukrainalaisten taistelutahto.

Venäjän häikäilemättömyys on yhdistänyt länttä, joskaan ei ihan kaikkien toivomassa mitassa. EU on asettanut Venäjälle koviakin pakotteita, mutta ei kuitenkaan riittävästi vaikuttamaan kovin nopeasti. Lännessä Ukrainan asiaa haittaa Venäjän osaltaan kiihdyttämä inflaatio, joka uhkaa viedä intoa auttaa Ukrainaa. Venäjä tietää sen. Lännessä on huolehdittava, ettei niin käy.

Venäjä näyttää olevan valmis jatkamaan sotimista jossain muodossa vielä pitkään. Venäjän armeijan maine ja kunnia on lännessä mennyt, mutta emme varmasti tiedä, mitä Venäjän johtaja Vladimir Putin ajattelee sodan kulusta ja esimerkiksi Suomen ja Ruotsin ajamisesta Natoon. Kaatuneiden suuri määrä ei näytä hetkauttavan häntä eikä sotimisen köyhälistölle ulkoistanutta kansaakaan.

Putin on avannut Venäjällä kiihkonationalismin ruman matolaatikon. Sen sulkeminen on vaikeaa, joten sen kanssa joudumme elämään vielä pitkään.

