Inflaatiosta tulee lähiaikojen tärkein sosiaalinen ja poliittinen teema niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Toisin kuin vanhat taloustieteen oppaat kertovat, inflaatio ei ole vain rahapolitiikan kysymys. Inflaatiosta tulee lähiaikojen tärkein sosiaalinen ja poliittinen teema niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Hinnat ovat nousseet jo, mutta pahempaa on tulossa. Toistaiseksi ostovoiman lasku on siedetty, koska se on liitetty suoraan Ukrainan tilanteeseen ja Venäjä-sanktioihin. Mutta tilanne muuttuu. Samaan aikaan kun hinnat ja korot jatkavat nousuaan ja elintaso laskuaan, eurooppalaisiin alkaa hiipiä Ukraina-väsymys.

Hinnat nousivat toukokuussa euroalueella 8,1 prosenttia. Energiainflaatio oli valtaisa, lähes 40 prosenttia. Toukokuun jälkeen on tullut vain lisää energian saatavuutta rajoittavia päätöksiä. Eurooppa lopettaa hiljalleen venäläisen öljyn ostamisen, ja kaasustakin yritetään ehkä päästä irti. Ainakin lyhyellä aikavälillä tämä suunta johtaa energian hinnan nousuun. Helpotus on kauempana: jos fossiilinen energia onnistutaan korvaamaan ydinvoimalla ja uusiutuvilla, hinnat – ja päästöt – todennäköisesti laskevat. Mutta siinä kestää.

Tämä välijakso on eurooppalaisten yhteiskuntien ja Euroopan yhtenäisyyden kannalta kovaa aikaa.

Inflaation kiihtyminen pakottaa Euroopan keskuspankin nostamaan korkoja. Näin tapahtuu todennäköisesti jo heinäkuussa. Lainojen hoitokulut kasvavat sekä valtioilla että kotitalouksilla.

Kustannuskehitys on eriarvoistavaa – sekä maiden välillä että niiden sisällä. Toukokuussa Virossa hinnat nousivat vuoden takaisesta 20 prosenttia, Ranskassa 5,8 prosenttia. Vaikka Suomessa inflaatio oli huikeat 7,1 prosenttia, Suomi kuuluu maltillisen inflaation maihin. Toisaalta Suomi velkaantuu pahemmin kuin esimerkiksi Ruotsi. Ruotsi rasittuu siis vähemmän lainanhoitokulujen kasvusta.

Euroopan unionia on sitonut yhteen se visio, että elintaso nousee kaikkialla, mutta nopeimmin köyhillä alueilla. Näillä inflaatiolukemilla näyttää käyvän päinvastoin. Rikkaimmissa maissa energian tuotantotapoja on ehditty monipuolistaa ja markkinat toimivat paremmin. Esimerkiksi Ranska on varakas ja tuottaa ison osan sähköstään ydinvoimalla. Keskisen Itä-Euroopan uudet EU-maat kärsivät kovimmasta inflaatiosta ja niiden sopeutumiskyky on heikompi.

Eriarvoistava kehitys kiihtyy myös yhteiskuntien sisällä. Energiainflaatio puree kaikkialla, mutta isoimman palasen se hotkaisee maaseudulla asuvien elintasosta. Jos välimatkat ovat pitkät eikä julkista liikennettä ole, tankatessaan oman elintason laskemisen näkee huoltoaseman hintatolpasta: mitä isompi numero, sitä alempi elintaso.

Maaseudulla ahdingossa ovat myös viljelijät. Energian hinta menee suoraan tuotantokustannuksiin, eikä hintojen nousu siirry tasaisesti koko ketjussa ainakaan keskittyneen kaupan Suomessa. Maataloustuottajat saavat pienemmän siivun kuin ketjun muut toimijat. Myös tuottajien välille syntyy eriarvoisuutta. Viljan maailmanmarkkinahinta nousee ja hyödyttää sen tuottajia. Karjankasvattajat eivät saa tällaista etua – ainakaan Suomessa.

Eriarvoisuuden tunnetta korostaa se, että pienituloisimmat kotitaloudet kuluttavat suuremman osuuden tuloistaan inflaatiolle alttiisiin tuotteisiin kuin varakkaat. Se muutaman kympin kuukausittainen lisäkulu, joka inflaatiosta nyt koituu, on yhdelle taskuraha mutta toiselle pakollisten kulujen jälkeen käteen jäänyt potti kokonaisuudessaan.

Tilanne on hankala sekä EU:n että jäsenmaiden politiikan kannalta. Kun kansalaiset ja maat kulkevat eri suuntiin, yhteistä ja jaettua tulevaisuutta on vaikea tarjota. Jos elintaso laskee pitemmän aikaa eivätkä nykyiset hallitukset kykene tasoittamaan kehityksen aiheuttamaa tyytymättömyyttä ja eriarvoistumista, edessä on isoja yhteiskunnallisia ongelmia ja poliittisia myllerryksiä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.