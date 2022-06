Puolueeltaan luottamuslauseen vain vaivoin saanut Britannian pääministeri on epärehellinen ja röyhkeä poliitikko, mutta Ukrainan sodassa hän ollut mies paikallaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson selvisi oman konservatiivipuolueensa kapinasta poliittisesti hengissä, mutta pahasti haavoittuneena. Peräti 148 oman puolueen parlamenttiedustajaa käänsi peukalonsa alas puolueen puheenjohtajalle.

Johnsonin mielestä äänestystulos oli ”erittäin hyvä, positiivinen, lopullinen ja selvä”. Pääministerin kansansuosio on perustunut hänen lannistumattomalle optimismilleen, jolla on kuitenkin taipumus lipsahtaa röyhkeyden puolelle. Niin tapahtui, kun pääministeri isännöi virka-asunnollaan koronamääräysten vastaisia kosteita juhlia henkilökunnalleen. Johnson on pahentanut asemaansa sekavilla ja monen mielestä valheellisilla selityksillään.

Kyselyjen mukaan kaksi kolmasosaa briteistä vastustaa Johnsonia. Viime viikonloppuna pääministerille buuattiin, kun hän oli saapumassa kuningattaren juhliin Westminster Abbeyyn.

Puoluesääntöjen mukaan Johnsonin luottamuksesta voidaan äänestää uudestaan vasta vuoden kuluttua, mutta hän voi joutua eroamaan paljon aikaisemmin. Konservatiivit voivat laskea, että Johnsonista on tullut puolueelle taakka, jonka johdolla edessä on vain uusia tappioita. Silloin ei johtajalle armoa anneta.

Pääministerin strategiana on ollut pelata aikaa ja toivoa, että Partygate jäisi uusien asioiden alle. Ranskan ja Saksan johtajien horjuessa Johnson on pitänyt kovaa linjaa Venäjän suuntaan. Britannia on tukenut vahvasti Ukrainaa, kuten myös Natoon hakeutuvia Suomea ja Ruotsia. Sotapääministerin rooli on varmasti tuntunut luontevalta Johnsonista, joka on kirjoittanut elämäkerran esikuvastaan Winston Churchillistä.

On helppo ymmärtää, että britit ovat saaneet tarpeekseen ylimielisestä ja epärehellisestä pääministeristään, mutta puhtaasti Suomen kannalta Britannian poliittinen kriisi on huono uutinen.

