Ruuan hinta on noussut Suomessakin, mutta asia on jäänyt julkisessa keskustelussa energian kallistumisen varjoon. Samalla suomalaisen maatalouden tilanne on synkentynyt entisestään.

Maatalouden taloudellisen ahdingon pahenemisesta on puhuttu Suomessa jo kuukausia. Tilannetta kutsuttiin jo helmikuun alkupuolella kriisiksi.

Nyt tilanne on paljon pahempi, mitä selittää pitkälti Venäjän helmikuun lopussa Ukrainassa aloittama hyökkäyssota. Öljy oli jo valmiiksi kallista, mutta hyökkäys nosti sen hintaa entisestään. Venäjä on myös estänyt Ukrainaa viemästä viljaansa maailmalle, joten viljat kallistuivat nopeasti. Myös jo aiemmin poikkeuksellisen korkeina pidetyt lannoitteiden hinnat ovat entisestään nousseet.

Maailma on ajautumassa ruokakriisiin Venäjän toimien ja kasvavien kulujen myötä. YK:n mukaan runsaan 40 miljoonan asukkaan Ukraina on tuottanut ruokaa 400 miljoonalle ihmiselle, joten ukrainalaisen viljan jämähtäminen siiloihin sekoittaa markkinoita ja ajaa maat kilpailemaan viljasta. Edessä on paikoin levottomuuksia, yhteiskuntien taantumista ja nälänhätiä. Vauraimmissakin maissa inflaatio iskee kovaa pienituloisiin ja hermostuttaa myös keskiluokkaa.

Myös Suomessa ruuan hinta on noussut, mutta asia on jäänyt julkisessa keskustelussa energian kallistumisen varjoon. Samalla suomalaisen maatalouden tilanne on synkentynyt entisestään. Energian hinta ja muut tuotantokustannukset ovat nousseet koko ajan. Kauppa ja teollisuus nappaavat valtaosan kohonneista ruuan hinnoista itselleen.

Suomessa on noin 50 000 maatilaa. Niiden tilanteet eroavat toisistaan, ja osalla menee edelleen hyvin. Varsinkin joillakin lannoitteensa ajoissa ostaneilla viljatiloilla voi tulla kelvollinen vuosi kustannusten noususta huolimatta, jos sadot vain onnistuvat.

Viljelijälle sateet ja poudat ovat aina tärkeä asia, mutta tänä vuonna vilja on arvossaan, joten hyvällä sadolla on laajempaakin merkitystä.

Yleisesti maatalouden kannattavuus on kuitenkin ollut heikkoa jo vuosia, ja vain harvoilla tiloilla on taloudellisia puskureita. Erityisen ahtaalla ovat nyt kotieläintilat, sillä viljan kallistuminen nostaa niiden käyttämän rehun hintaa. Osa eläintiloista suunnitteleekin toimintansa lakkauttamista.

Korkeat kustannukset ovat siis monelle tilalle vain viimeinen niitti. Taustalla on iso joukko erilaisia ongelmia, jotka on tiedetty jo pitkään. Sekä kannattavuuden parantamista että viljelijöiden aseman vahvistamista on pohdittu toistuvasti.

Pohtimista onkin tarvittu, sillä maataloudesta on tullut kriisiherkkä ala pitkälti poliittisessa ohjauksessa. Koska maataloudessa tuet ovat merkittäviä, niillä on myös iso ohjaava rooli. Maatalouspolitiikka on ohjannut tilakoon kasvattamiseen, erikoistumiseen ja tehostamiseen. Tämä on näkynyt esimerkiksi lypsykarjatiloilla: vuonna 2000 niitä oli 20 000, vuonna 2020 enää 5 000. Tuotantomäärä pysyi kuitenkin samana.

Tehostamisessa on ollut paljon järkeä, eikä Suomen maatalous olisi pystynyt EU:ssa kilpailemaan ilman sitä. Yksiköiden kasvaminen on kuitenkin johtanut velkaantumiseen, mikä on tehnyt tiloista haavoittuvaisia. Erikoistuminen puolestaan on johtanut kasvi- ja eläintuotannon eriytymiseen, mistä kotieläintilat maksavat nyt kovaa hintaa.

Viljelyn kustannukset pysyvät korkeina vielä pitkään. Se johtaa väistämättä rakennemuutokseen, johon vaikuttavat myös kuluttajien muuttuvat tottumukset ja esimerkiksi eläinten oloja koskevat vaatimukset. Suomessa pitää päättää, miten tähän suhtaudutaan ja kuinka tärkeää lähellä tuotettu ruoka on. Samalla viljelijöiden aseman on vahvistuttava teollisuuden ja kaupan kustannuksella.

Viljelijöidenkin on syytä ottaa enemmän isännän asennetta ja ryhdyttävä käyttämään valtaansa.

