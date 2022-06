Euroopan unionissa käytetään pienten elektroniikkalaitteiden lataamiseen tulevaisuudessa vain yhdenlaista laturia, joka toimii usb-c-liittimen avulla.

Kun Euroopan unionin jäsenyydestä väitellään, väittely on vinoa: etuja on yleensä vaikeampaa nähdä kuin haittoja. Suomen kaltaisen avoimen vientitalouden taloudellisia hyötyjä suuresta markkina-alueesta on hankala rahaksi muuttaa, mutta niitä on paljon. Monen EU-kriitikon mielestä järjestelmän mädännäisyyden osoittamiseen riittää se, jos unioni yrittää puuttua vaikkapa saunaan ja palvikinkkuun.

Euroopan unioni pääsi tällä viikolla sopuun siitä, että pienten elektroniikkalaitteiden lataamiseen käytetään tulevaisuudessa vain yhdenlaista laturia: sellaista, jossa on usb-c-liitäntä. Ihan pienimmät vekottimet saavat vapautuksen, jos ne ovat niin pieniä, että usb-c-johto ei niihin sovi.

Laturipäätös voi näyttää EU-kriitikkojen silmissä vähäpätöiseltä näpertelyltä ja kelvannee sen vuoksi osoittamaan EU:n kelvottomuutta. Yksi laturilinjaus ei maailmaa muuta, mutta isot kokonaisuudet syntyvät paloista, ja tämä on palanen todella tärkeää kokonaisuutta.

Laturilinjauksen takana vaikuttaa kaksi isoa virtaa. Ensimmäinen on Euroopan vihreä siirtymä, joka ei ilman Euroopan maiden integraatiota etenisi. EU aikoo kutistaa Euroopan kasvihuonepäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Latauslaitteita koskeva päätös istuu tähän isoon taustaan mainiosti. EU:n ilmastopaketista näkyy, että maailman energiasiirtymä vaatii kaiken sähköistämistä. Siirtymä johtaa akuissa ja sähkölaitteissa tarvittavien metallien puutteeseen. Kierrätys ja materiaalien säästäminen auttavat. EU on aiemmin patistanut valmistajia tekemään laitteita, joita voidaan korjata ja joihin riittää sekä varaosia että päivityksiä.

EU on standardisoinnin ja sääntelyn maailmanmahti, mikä sekin tukee vihreää siirtymää. Unioni voi päättää, millaisilla ehdoilla hyödykkeitä voi tuoda myyntiin Euroopan markkinoille. Apple vänkäsi laturilinjausta vastaan, mutta senkin on lopulta taivuttava linjaukseen, joka on vihreä, edustaa hyvää sääntelyä ja helpottaa kuluttajan elämää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.