Vasemmistoliitossa on oltu hallituskauteen tyytyväisiä, mutta monia aseostot ja Nato-jäsenyys kalvavat.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka leimaa tämän viikonlopun puoluekokouksia. Kun kokoomus juhlii Kalajoella ja keskusta toistelee Lappeenrannassa, kuinka Kekkonenkin kannattaisi nyt Natoa, vasemmistoliitolla on Porissa kireämpi tunnelma.

Vasemmistoliitossa on oltu hallituskauden saavutuksiin tyytyväisiä. Puolue listaa onnistumisiksi mielellään oppivelvollisuuden pidentämisen, vanhempainvapaan uudistamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, rahan lisäämisen koulutukseen ja ylipäätään aiempaa vasemmistolaisemman talouspolitiikan. Tämä on ollut puolueelle niin tärkeää, että se on vältellyt riitelyä hallituksen sisällä. Nykyinen hallituspohja on puolueelle paras mahdollinen.

Osa puolueväestä on silti kiukkuista. Puolue kun on myös hallituksessa, joka on käyttänyt poikkeuksellisen paljon rahaa puolustukseen ja jättänyt Suomen hakemuksen Natoon. Mielipidemittauksissa enemmistö vasemmistoliiton kannattajista tukee Nato-jäsenyyttä. Eduskunnassakin yli puolet ryhmästä kannatti hakemista. Puolueen sisällä arvellaan kuitenkin, että vasemmistoliiton jäsenistössä Nato-vastustajien osuus on suurempi kuin puolueen kannattajissa.

Vastustajien perustelut eroavat toisistaan, mutta sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut monelle puoluetta yhdistävä tekijä ja tärkeä periaate. Mukana on myös samanlaisia änkyröitä kuin europarlamentin Venäjä-kysymyksissä jakaantuneessa vasemmistoryhmässä, johon euroedustaja Silvia Modig kuuluu (HS 5.6.).

Porissa yritetään siis puhdistaa ilmaa. Puheenjohtaja Li Anderssonille se tarkoittaa Nato-vastustajien haukkujen kuuntelua. Puoluejohdon toiveena on, että kokoomuksen etumatka gallupeissa kuitenkin hioo vasemmistoliittolaisia vaalien alla yhteen Nato-kiistoista huolimatta.

Se vaatii palopuheita, vaikka harva uskoo puolueen mahtuvan seuraavaan hallitukseen.

