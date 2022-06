Viime talvi oli norpalle ihanteellinen.

Saimaannorppien elämää seurannut WWF:n Norppalive päättyi tältä vuodelta viime keskiviikkona. Seurantaa ei ollut enää mieltä jatkaa, sillä norppien karvanvaihtokausi on käytännössä päättynyt. Norppia näkee luodoilla ja rantakivillä juuri karvanlähdön aikaan.

Saimaannorpille mennyt talvi oli otollinen: lumi tuli varhain, sitä tuli runsaasti ja välissä olleet lauhat jaksot tiivistivät norppien pesintään käyttämät kinokset vielä sopivan kerrostuneiksi. Norppien kannalta tuli siis pitkästä aikaa kunnon perinteinen talvi.

Hyvä talvi näkyy myös poikastuotannossa: Metsähallitus arvioi kuutteja syntyneen runsaat 90.

Koko norppakanta lasketaan syksyllä, ja nyt on perusteltuja toiveita kannan lievästä vahvistumisesta. Aikuisia norppia arvioidaan nykyisin olevan runsaat 400. Pienimmillään 1980-luvun lopulla niitä oli vain parisataa.

Norpan uhanalaisluokituskin on lieventynyt pykälän verran, äärimmäisen uhanalaisesta erittäin uhanalaiseen. Pientä toivoa siis on, mutta vähälukuisessa norppakannassa lajin geeniperimä on joka tapauksessa turhan kapea. Se tekee norpasta haavoittuvaisen.

Norppakannan elpyminen on luultavasti ainakin osin keväisen verkkokalastuskiellon ansiota. Verkkokielto norpan pesimäalueilla Saimaalla kestää huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun, mutta joka vuosi heti heinäkuun alkupäivinä raportoidaan verkkoihin kuolleista kuuteista.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan kaksikin norppiin liittyvää aloitetta: kansalaisaloite verkkokalastuksen ympärivuotisesta kalastuskiellosta ja lähinnä kokoomuslaisten edustajien toimenpidealoite verkkokalastuskiellon jatkamisesta heinäkuun loppuun.

Edustajien toimenpidealoitteella on suurempi mahdollisuus mennä läpi, sillä ympärivuotinen verkkokielto aiheuttaisi varmasti suurta vastustusta alueen ammatti- ja kotitarvekalastajissa. Pienikin parannus auttaa norppia.

