Lappeenrannassa tänä viikonloppuna puoluekokoustaan pitävä keskusta on karistanut aiemman paniikkinsa matalista kannatusluvuista.

Pelättyä paremmin sujuneet kunta- ja aluevaalit palauttivat puolueväkeen itsetuntoa, eikä julkisuudessa enää spekuloida jatkuvasti keskustan putoamisella alle 10 prosentin puolueeksi. Itsetuntoa ja rauhallisuutta lisäävät myös keskustalaisten luottamus puheenjohtaja Annika Saarikkoon, jonka runollisesti pulppuavan puheen takana keskustalaiset tunnistavat myös jämäkän emännän otteet.

Tämä ei tarkoita, etteikö puolueväki olisi edelleen huolissaan kannatusluvuista. Kesäkuun alussa julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa keskustaa olisi äänestänyt 12,1 prosenttia. Luku oli alle puolet kokoomuksen samassa mittauksessa saamasta luvusta. Ennen muuta se oli pienempi kuin keskustan viime eduskuntavaaleissa vuonna 2019 saama tulos eli 13,8 prosenttia. Silloin vaalitulosta pidettiin puolueessa katastrofina.

Keskustalaiset sanovat mielellään, että keskustalla on ”suuren puolueen dna”. Se on tottunut olemaan pääministeripuolue ja asettamaan agendaa. Keskustalle uusi kakkospuolueen asema selittikin osin hallituskauden alun kipuilua. Monia keskustalaisia toki hiersi päätyminen vasemmistolaisen talouspolitiikan mahdollistajaksi. Tunnesyistä keskusta myös tappeli perussuomalaisten ja vihreiden kanssa, vaikka monet keskustan potentiaaliset kannattajat heiluvat keskustan ja kokoomuksen välillä.

Keskustan kannatus näyttää siis jämähtäneen 12–14 prosentin tuntumaan, eikä puolue saa houkuteltua uusia kannattajia. Se ei hyödy edes yhteiskunnallisen puheen ”keskustalaistumisesta”, kun kaupunkilaiset kantavat uudella tavalla huolta viljelijöiden ahdingosta ja etätöiden seurauksena monet kaupunkilaiset viettävät selvästi enemmän aikaa maaseudulla.

Kannatuksen jämähtäminen on saanut osan keskustalaisista pohtimaan, onko tilanne muuttunut pysyvämmin.

Keskustalaiset mielellään ajattelevat, että silloisen puheenjohtajan Juha Sipilän johdolla kevään 2015 vaaleissa saatu voitto ja 21,1 prosentin ääniosuus on puolueen normi ja nykytilanne poikkeus. Entä jos onkin toisinpäin?

Jotkut näkevät jo sen uuden roolin eräänlaisena vaa’ankielenä ja lähes ammattihallituspuolueena, jota sekä kokoomus että demarit tarvitsevat. Tällainen puolue saisi hallitusohjelmaan kokoaan suuremman kädenjäljen ja pystyisi ajamaan peruskannattajiensa asemaa hallituskoalitiosta riippumatta.

Monille keskustalaisille tämä olisi kauhuskenaario. ”Suuren puolueen dna” ei perustu vain pääministereihin. Se perustuu myös puolueen asemaan maakunnissa, joka on edelleen monin paikoin vahva. Puolueväelle ajatus ikuisen apupuolueen asemasta on vieras, varsinkin kun kokemukset tästä hallituksesta ovat ristiriitaisia, vaikka keskusta sai hallitusohjelmaan vaatimuksensa läpi ja hallituksessa monia saavutuksia. Maailma on sitä paitsi asennossa, jossa seuraavasta hallituskaudesta on tulossa ikävä ja karu.

Keskustassa on kahta ilmaa siitä, riittääkö rauhallinen huoli tässä tilanteessa vai tarvitaanko sittenkin vielä jonkin verran hätäännystä.

Puolue kyllä osoitti taitavuutensa, kun Saarikko esitti perjantaina erityistalousalueiden perustamista Suomeen. Se oli poliittinen avaus, jonka sisällössä on vielä paljon selvitettävää. Silti keskusta hallitsi avauksella perjantaina julkisuutta ja sai nostettua aluepolitiikkaa viestinnässään. Lauantaina Saarikko linjasi näkemyksiään ensi vuoden eduskuntavaaleista sanomalla, että puolue ei tarvitse sirkustemppuja vaan ”on jatkossa entistäkin selvemmin se juuri, mikä se on”.

Mukavaa kuunneltavaa monille keskustalaisille. Sen sijaan useimmat muut eivät ole välttämättä ajatelleet, että keskusta ei ole ollut riittävän selvästi keskusta. Gallup-nousussa on vielä punnertamista.

