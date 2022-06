Taloustutkijoiden tulkinta on, että polttoaineiden hintoihin ei pitäisi tehdä alennuksia inflaation vuoksi.

Saksan yksi vastaus kallistuviin polttoainekuluihin on se, että ihmisiä yllytetään vaihtamaan omalla autolla ajaminen julkiseen liikenteeseen. Tarjolla on kesän ajan halpoja kuukausilippuja lähijuniin, busseihin, raitiovaunuihin ja metroihin. Hampurin päärautatieasema.

Talouden tuntijoilla ja tutkijoilla on toisinaan tapana antaa talouden vaivoihin poliitikkoja ja kansaa ärsyttäviä – eli loogisia – vastauksia.

Tunteettoman järkevä ei ole aina sama kuin mahdollinen. Tähän dilemmaan maailma törmää nyt, kun inflaatio kiihtyy energian hintojen vetämänä.

Hinnat ovat nousseet euroalueella nopeammin kuin vuosikymmeniin. Kallistuva energia kirii kaikkialle talouteen, esimerkiksi asumisen ja ruoan hintoihin. Seuraavaksi nähdään ehkä inflaatiokierteen seuraava kiepautus, palkkojen nousu.

Taloustutkijoiden mukaan tämä seuraava vaihe on kriittinen. Maalaisjärjellä ajatellen palkkojen tuleekin seurata kehitystä. Harva poliitikko lähtee haastamaan ”maalaisjärkistä” tulkintaa, koska se veisi ääniä. Jos kuitenkin inflaation pahentuminen halutaan estää, palkkainflaatiota tulisi välttää.

Paras tapa välttää inflaatiokierre olisi, että inflaatiota nyt nostavat tekijät padottaisiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa energian hintaa, eikä sodan loppu vielä edes häämötä. Kun tähän juurisyyhyn ei voi puuttua, hallituksia houkuttaa vastata kansan vaatimuksiin yksinkertaisilla keinoilla.

Moni Euroopan maa on päätynyt rajoittamaan esimerkiksi polttoaineiden hintojen nousua. Näin on tehnyt muiden muassa Ranska. Huhtikuun alusta liikennepolttoaineen myyjä on alentanut polttoaineen hintaa 18 senttiä litralta ja valtio on korvannut tämän myyjälle. Ranskan hallitus on rajoittanut myös kaasun ja sähkön hintojen nousua. Saksakin on puuttunut hintoihin ja alentanut polttoaineen verotusta kesän ajaksi.

Talouden tuntijat muistuttavat, että tällaiset toimet ovat kalliita ja niiden teho on puutteellinen. Hinnat eivät seuraa suoraan alennuksia – järjestely vuotaa, kun tarjonta on kysyntään suhteutettuna liian pientä. Poliittisesti järjestettyä ja kuluttajalle suunnattua etua valuu öljy-yhtiöille ja muulle toimitusketjulle. Hinnat voivat laskea hetken, mutta sen jälkeen ne lähtevät vaivihkaa nousuun, talouden tuntijat olettavat.

Jos tutkijoilta kysyy vinkkiä politiikan tarpeisiin, vastaus on todennäköisesti järkevä eli sellainen, josta kansa ei ilahdu: on tasattava kysyntää ja tarjontaa.

Kun tarjontaa ei oikein voi tasata kuin väliaikaisilla ratkaisuilla – esimerkiksi avaamalla varmuusvarastoja –, maailman tulisi keskittyä kysyntään. Energiaa olisi säästettävä, ja siihen ihmisiä ohjaavat juuri ne kovat hinnat. Ilmastokin kiittäisi, jos säästöä syntyisi ja raha ohjautuisi hintojen siivittämänä lisäämään uusiutuvaa tuotantoa. Verotuksen keventäminen tai suora hinta-ale tarjoaisi vain sysäyksen kysynnälle jo valmiiksi epätasapainoisessa asetelmassa.

Tehokkainta apua kuluttajalle olisi tarkasti suunnattu ja valikoiva apu, esimerkiksi erilaisten sosiaalisten tukien väliaikainen lisääminen. Tällaiset tukea juoksuttavat kanavat ovat jo olemassa ja niitä pitkin kulkeva etu osuu melko tarkasti maaliinsa.

Tutkijoiden looginen vastaus olisi siis, että ei pitäisi tehdä merkittäviä palkkojen korotuksia tai alennuksia polttoaineiden hintoihin. Euroopan maiden poliitikot ja työmarkkinat joutuvat kuitenkin ottamaan huomioon muitakin seikkoja kuin järjen logiikan.

Suuri keskiluokka on se, joka järjestää vaalivoitot ja -tappiot. Hintojen nousu alkaa jo lisätä poliittisia paineita ja hintapopulismia. Suuri keskiluokka tankkaa ahkerasti eikä voi odottaa saavansa sosiaalietuuksia polttoaineiden hintojen nousun vuoksi. Suuri keskiluokka odottaa saavansa kompensaatiota palkkojen reippaana nousuna.

Hallitusten kannattaa kuitenkin pyrkiä niin lähelle talouden osaajien tarjoamaa linjaa kuin on poliittisesti mahdollista. Työ- ja hyödykemarkkinoita ei pidä inflaation vuoksi ja poliittisista syistä sorkkia.

Kustannustehokkain tapa houkutella malttia voi olla se, että tuloverotusta alennetaan ja niitä, jotka eivät alennuksesta hyödy, tuetaan täsmällisillä ja väliaikaisilla tuilla.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.