Finnair on autettava pahimman yli

Pandemia ja Ukrainan sota ovat ajaneet Finnairin kriisiin, joka käy valtiolle kalliiksi. Jatkossa eteen voi tulla isomman kumppanin löytäminen.

Valtion 55-prosenttisesti omistaman Finnairin strategia on nojannut pitkään siihen, että yhtiö pystyy lentämään Venäjän ilmatilan kautta Helsingistä Aasian lyhyempää reittiä kun kilpailijansa.

Lyhyemmän matkan ansiosta lentokoneilla on voitu tehdä kaksi matkaa vuorokaudessa ja henkilöstön tehokas kierto on pystytty hyödyntämään taloudellisesti.

Samalla Finnair on saanut aasialaisista tarvitsemaansa syöttöliikennettä Eurooppaan ja Euroopasta niin, että koneet ovat voineet lentää liki täysinä molempiin suuntiin.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Euroopan unioni ja Venäjä kielsivät toistensa lentoliikenteen ilmatiloissaan. Kun Aasian lennot täytyy nyt lentää 10–40 prosenttia pidempää kiertoreittiä, Finnairin strategialta on pudonnut pohja.

Takana on kaksi tappiollista pandemiavuotta. Tappioiden määrää lisää lentoyhtiöissä se, että kaluston kuluvia osia on vaihdettava määräajoin, vaikka lentoja olisi vähän.

Finnairiin on haettu lainoina, osakeannilla ja valtion antamalla oman pääoman ehtoisella lainalla yhteensä 2,5 miljardia euroa uutta rahaa.

Valtiolle Finnairista on tullut rahareikä. Valtio on taannut 540 miljoonalla eurolla Finnairin lainoja ja pääomittanut Finnairia 285 miljoonan euron edestä osakeannissa sekä antanut 400 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lainan.

Finnairin markkina-arvo on laskenut takavuosien huipusta yhteen viidesosaan, noin 640 miljoonan euroon. Markkina-arvo on siis jo pienempi kuin raha, jolla valtio on yhtiötä pandemiavuosina pääomittanut.

Vuoden alkupuoliskolla lisämurheena on ollut lentokerosiinin kova hinnannousu, jota vastaan Finnair suojautui vain 20-prosenttisesti.

Finnair ei ole ongelmineen yksin. Valtiot ovat auttaneet kansallisia lentoyhtiöitä eri puolilla maailmaa. Tosin Ruotsin hallitus ilmoitti viime viikolla, ettei se anna pohjoismaiselle SAS-lentoyhtiölle enää lisää rahaa. Tanska sen sijaan ilmoitti olevansa valmis lisäämään omistustaan yhtiössä.

Finnair suunnittelee paraikaa uutta strategiaa. Yhtiö etsii pelastusta avaamalla uusia reittejä esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Intiaan sekä myymällä Finnair-luottokortteja. Niillä lääkkeillä ei lentoyhtiötä vielä pelasteta.

Suomen huoltovarmuuden, liike-elämän tarpeiden ja kotimaan lentojen takia Finnairia on pakko tukea ja toivoa, että Venäjän ilmatila vielä joskus aukeaa.

Finnairin hyvät lentoyhteydet Eurooppaan ovat olleet aasialaisen matkustajavirran ansiota. Palautuvatpa ne tai eivät, Finnairin hallituksen on pakko tutkia strategiavaihtoehtona myös liittoutumista jonkin suuren eurooppalaisen lentoyhtiön kanssa.

Sen suunnittelun aika ei kuitenkaan ole juuri nyt.

HS uutisoi tiistaina, että 10–15 viime vuoden aikana Finnairissa on tehty selvityksiä ulkomaankumppanuuksista niin, että valtio ei olisi enää yhtiön enemmistöomistaja. Selvitysten lähtökohtana on ollut, että lentoyhtiöt hyötyvät suuruuden ekonomiasta ja että Finnair on liian pieni selviämään kriiseistä yksin.

Poliitikoille enemmistöomistuksesta luopuminen on ollut kauhistus. Sinivalkoinen lentoyhtiö on suomalaisille iso asia.

Uutta strategiaa luotaessa kumppanuusvaihtoehdot kannattaa kammata huolellisesti läpi – varmistaen samalla, että huoltovarmuus ja kansallinen etu taataan. Valtion enemmistöomistuksen tarve on samalla hyvä analysoida avoimin mielin.

Aasian-liikenne ja reittilentojen määrä voisivat kehittyä paremmin jonkin suuren yhtiön kumppanina kuin itsenäisenä yhtiönä. Huoltovarmuutta voi hoitaa myös valtion sääntelyllä.

Kriisitilanteessa kannattaa kuitenkin keskittyä ensin siihen, mitä itse voi tehdä. Finnairin väki on ollut urheaa ja toiminut ripeästi kaaoksen keskellä. Valtion velvollisuutena on osaltaan auttaa Finnair vaikeiden aikojen yli.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.