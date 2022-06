Kaupungin palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet jo monta kuukautta. Tilanne on aiheuttanut monelle työntekijälle vakavia taloudellisia ongelmia.

Helsingin kaupungin keväällä alkaneet palkanmaksuongelmat jatkuvat edelleen. Kaupungilla työskentelee ihmisiä, joiden palkanmaksu on kevään aikana ollut jäissä useamman kuukauden. Lisäksi on niitä, joiden palkka on maksettu monelta kuukaudelta väärin. Keskimäärin palkat ovat kaupungin mukaan olleet myöhässä viikon, mutta pahempia tapauksia on silti paljon. Tilanne on aiheuttanut monelle työntekijälle vakavia taloudellisia ongelmia.

Kaupunki selittää tilannetta teknisillä haasteilla. Helsingin taloushallintopalvelu eli Talpa otti keväällä käyttöön uuden, Sarastia-nimisen palkanmaksujärjestelmän. Järjestelmämuutoksen odotettiinkin aiheuttavan ongelmia, mutta kukaan osasi tuskin odottaa, että oma palkka jää maksamatta monelta kuukaudelta.

Kaupungin mukaan siirtymävaiheeseen palkattiin lisätyövoimaa, mutta tässä vaiheessa on käynyt selväksi, että tilanteeseen ei osattu varautua kunnolla. Ongelmat eivät myöskään johdu vain Sarastiasta, vaan ainakin sijaisten palkanmaksussa on ollut ongelmia jo aiemmin. Talpan toimintaa ei ole kyetty organisoimaan jouhevaksi, eikä isosta järjestelmämuutoksesta siksikään selvitty kunnialla.

Palkkasekoilu on lyönyt pahan lommon Helsingin maineeseen työnantajana. Kouluissa työskennelleitä sijaisia on siirtynyt muille työnantajille siksi, että rahat vuokraan ja ruokaan ovat loppuneet. Kaupunki kärsii jo valmiiksi työvoimapulasta, joten tällainen työntekijöiden kohtelu on käsittämätöntä.

Kaupunki perusti viime viikolla ”tehotiimin” asiakaspalvelun sumaa seulomaan. Se perustettiin liian myöhään. Suomen suurimmalta työnantajalta olisi ollut lupa odottaa asennetta, jossa ongelmiin olisi tartuttu heti eikä kuukausien kuluttua.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.