Maailman rikkaimmat köyhtyvät. Esimerkiksi Binance-kryptopörssin toimitusjohtaja Changpeng Chao on menettänyt tänä vuonna yli 85 miljardia dollaria.

Binance-kryptopörssin toimitusjohtaja Changpeng Zhao on tänä vuonna köyhtynyt rajusti.

Raju inflaatio nostaa kuluttajahintoja niin, että palkansaajien ostovoima heikkenee sovittujen palkankorotusten jälkeenkin tuntuvasti.

Mutta ei ole helppoa miljardööreilläkään. Uutistoimisto Bloomberg laski tiistaina, että maailman 500 rikkaimman ihmisen varallisuus on alentunut tänä vuonna yhteensä 1 400 miljardin dollarin eli 1 245 miljardin euron verran.

Yksin maanantaina osakekurssien rymistessä 500 rikkaimman ihmisen varoista katosi 206 miljardia dollaria. Määrä vastaa noin kolmea Suomen valtion vuosibudjettia. Bloombergin miljardöörilistauksen mukaan viiden miljardöörin omaisuus on huvennut alkuvuonna yhteensä 345 miljardia dollaria.

Eniten on kärsinyt kanadalaiskiinalainen Binance-kryptopörssin toimitusjohtaja Changpeng Chao, jonka on menettänyt tänä vuonna yli 85 miljardia dollaria. Rahaa hänellä on jäljellä enää kymmenen miljardia dollaria.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.