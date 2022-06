Ylioppilaslehti on kokoaan suurempi

Opiskelijalehdet ovat tärkeä instituutio. HYY:n edustajisto toimi kaukonäköisesti, kun se ei heikentänyt Ylioppilaslehden resursseja.

Helsingin ylioppilaskunnan (HYY) edustajisto äänesti tiistaina siitä, tulisiko Ylioppilaslehteä tehdä aiempaa vähäisemmillä panostuksilla.

Ylioppilaslehteä painavat samat kustannuspaineet kuin muutakin printtimediaa. Posti on korottanut jakeluhintojaan, ja paperin hinta on noussut. HYY maksaa noin kolme neljäsosaa lehden budjetista niin sanottuna tilausmaksuna, loppu kerätään lähinnä mainosmyynnillä ja ulkopuolisten tilausmaksuilla. Rahalla toimitukseen saa 3,5 hengen työpanoksen.

Edustajisto päätyi nahkapäätökseen. HYY:n tukiosuuden toivottiin pienenevän, mutta Ylioppilaslehden laadusta päätettiin pitää kiinni. Käytännössä päätös tarkoitti sitä, että toimituksen koko voi pysyä toistaiseksi entisellään. HYY:n 3,7 miljoonan euron vuosibudjetista Ylioppilaslehden ja Studentbladetin rahoittaminen syö vajaat 10 prosenttia.

Opiskelijalehtien asema on viime vuosina heikentynyt: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta lakkautti Ylioppilaslehti Ainon kaksi vuotta sitten, ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajisto päätti joulukuussa 2018 lakkauttaa ylioppilaslehti Uljaan. Se on surullinen trendi.

Suomessa kaupallisen median omistus on keskittynyt. Sisältöjä ohjaa yhä enemmän se, mikä digilukijoita kiinnostaa. Jo näiden ilmiöiden vastapainoksi nuoren sukupolven omapäisille äänenkannattajille on tarvetta. Maailma on erinäköinen opiskelijan silmin.

Opiskelijalehdet ovat tarjonneet tärkeän areenan, jolla uudet nuoret sukupolvet ovat haastaneet vallitsevia ajatuksia ja löytäneet oman äänensä. Vaikka teknologiat muuttuvat, tämä perusasia ei muutu.

Vuodesta 1913 toiminut Ylioppilaslehti on vielä oma lukunsa. Muun muassa Urho Kekkosen (1927–1928) ja Paavo Lipposen (1963–1965) päätoimittamalta lehdeltä odotetaan paljon. Ja kun odotukset ovat korkealla, usein ne myös täyttyvät.

Ylioppilaslehti on tärkeä instituutio, jossa saa yrittää uutta, ottaa riskejä, epäonnistuakin. Siksi Ylioppilaslehti on kokoaan suurempi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.