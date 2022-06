Suomen elokuvateatterit ovat pandemia-ajan rajoitusten jälkeen palaamassa normaaliin, kiitos kansainvälisten hittielokuvien.

Koronavirus iski rajusti moniin toimialoihin, ja myös elokuvateatterit kuuluivat pandemiasta kärsijöihin. Kokoontumisrajoitukset sulkivat saleja, ja vaikka lippukassa olisi ollut auki, etenkään sairastumista pelkäävä vanhempi väki ei uskaltanut lähteä elokuviin. Kierre jyrkkeni, kun elokuvien tekijät vetivät uutuuksia pois ohjelmistosta ja Hollywood-studiot halusivat kokeilla ensi-iltoja samanaikaisesti verkossa.

Suomen elokuvateattereissa on nyt palattu normaaliin. Kinot ovat olleet auki normaalisti, ja uusia ensi-iltoja vyöryy valkokankaille viikoittain. Toukokuu oli saranakohta, sillä viime kuussa leffakäyntien määrä palasi ensi kertaa lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Siitä on kiittäminen kansainvälisiä hittejä, kuten Downton Abbey: Uusi aikakausi ja Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sekä ennen kaikkea filmitähti Tom Cruisen varaan rakennettua Top Gun: Maverickia, joka alkuviikosta nousi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa. Seuraavaksi yleisön pitää löytää takaisin katsomaan kotimaisia elokuvia.

