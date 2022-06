Ukrainan jäsenhakemus asetti Euroopan unionin vaikeiden kysymysten eteen, mutta lopulta vastaus on selvä.

Venäjä ajoi itsensä maailmanpolitiikan marginaaliin, mutta muutoin Euroopan uudesta turvallisuusarkkitehtuurista tehdään vasta luonnoksia. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, millaista tulevaisuutta EU tarjoaa Ukrainalle.

Ukraina haluaa EU:n jäseneksi, eikä EU:lla ole moraalisia eikä geopoliittisia syitä kieltää Ukrainalta asemaa hakijamaana. Ukrainalaiset taistelevat parhaillaan EU:n arvojen, demokratian ja eurooppalaisten puolesta Venäjää vastaan. Silti päätöksenteko Ukrainan EU-statuksesta on unionille historiallisista syistä vaikeaa.

Itäisen Keski-Euroopan maat kiirehtivät Ukrainan jäsenyyttä, kun taas Ranska, Hollanti, Tanska ja myös Saksa jarruttelevat. Ne haluaisivat pitää kiinni hakijamaalta edellytettävistä, muun muassa oikeusvaltioon ja talouteen liittyvistä ehdoista. On ilmiselvää, ettei Ukraina ole täyttänyt eikä pitkään aikaan täyttäisi varsinaisia jäsenyyskriteereitä.

Yhtälö on vaikea. Portugalin pääministeri António Costa varoitti tällä viikolla Financial Timesin haastattelussa, että asema hakijamaana ei ratkaisisi Ukrainan akuutteja ongelmia, vaan loisi vääränlaisia odotuksia. Costa pelkää myös EU-maiden riitaa Ukrainan ja myös Georgian ja Moldovan asemasta.

Moraalisesti valinta on selvä. Unionin on osoitettava ukrainalaisille, että EU ymmärtää heidän taistelevan puolestaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei pysähdy, ellei häntä pysäytetä. Kreml tarvitsee yksiselitteisen viestin siitä, ettei Ukrainalta viedä sotimalla itsenäisyyttä eikä EU:ta estetä laajentumasta.

Sinänsä se, onko Ukrainalla asema hakijamaana vai ei, ei vaikuta EU:n pakotepolitiikkaan tai jäsenmaiden aseapuun Ukrainalle. Ukrainalle status on kuitenkin tärkeä. Presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää asemaa jäsenmaana Ukrainan suvereniteetin suojana.

Zelenskyin vaatimuksille on korkean tason tukea. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kannattaa lähtökohtaisesti Ukrainan asemaa jäsenehdokkaana, ja komissio antaa oman ehdotuksensa EU:n vastauksesta Ukrainalle perjantaina.

Moraalinen velka painaa niin paljon, ettei komissio voi sanoa Ukrainalle ”ei”. Samalla ollaan vastatusten sen kanssa, ettei EU:n vanha laajentumisstrategia enää toimi. Ukrainan ja EU:n suhteelle täytyisi rakentaa oma malli. Juhannuksen huippukokouksessa sorvataankin ratkaisua, johon Ukraina sopisi. Järjestelyssä tasapainoillaan sen kanssa, miten EU-jäsenyyttä tavoittelevat Länsi-Balkanin maat ja Turkki suhtautuvat Ukraina-operaatioon.

Pohjana on Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ajama ajatus eurooppalaisesta poliittisesta yhteisöstä, johon kuuluisivat tiiviisti Ukraina ja vaikkapa Britannia. Macronin ehdotuksella on kuitenkin painolastina se, miten nihkeästi Ranska suhtautuu EU:n varsinaiseen laajentumiseen. Kriitikoiden mielestä aloite on jäsenyyden korvike, joka jakaa Eurooppaa kahden kerroksen väkeen.

Macron, Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Italian pääministeri Mario Draghi vierailivat torstaina Ukrainassa tapaamassa Zelenskyiä ja keskustelemassa Ukrainan EU-jäsenyydestä.

Sanna Marinin (sd) hallitus muodostaa ensi viikolla kannan Ukrainan EU-jäsenyyteen. Marin teki jo selväksi vieraillessaan Ukrainassa tapaamassa Zelenskyiä, ettei Suomi estäisi jäsenyyttä.

Linjausta tehdään tietämättä, miten Venäjän hyökkäyssota päättyy. Se on kuitenkin jo selvää, että EU ja Yhdysvallat maksavat Ukrainan jälleenrakentamisen. Näkymä EU-jäsenyydestä voisi tukea sitä, että Ukrainaan rakentuu hyvä hallinto, oikeusvaltio ja pohja sille, että Ukraina voi liittyä EU:n yhteismarkkinaan. Ukrainan tiestä ei tule helppo, mutta sen avaaminen on EU:n velvollisuus.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.