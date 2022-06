Helsinki on linjannut, että arvokkaimmat luontoalueet säästetään rakentamiselta. Luontoarvojen määrittelemiseksi luodaan parhaillaan kriteeristöä.

Helsinkiläinen kaupunkipoliitikko on usein saman kiusallisen kysymyksen äärellä: pitäisikö kaavoittaa tilaa uusille rakennuksille vai säilyttää kaupunkiluontoa?

Helsinki kasvaa koko ajan, ja tehokkain tapa hillitä jo valmiiksi korkeita asuntojen hintoja on rakentaa lisää asuntoja. Mutta usein kaava-alueella sijaitsee jonkinlainen viheralue: metsä, puistikko tai pieni nurmi.

Lähes aina kaava-alueen asukkaat vastustavat rakentamista, mikä on ymmärrettävää. Ihmiset kiintyvät lähiseutuunsa, ja pienetkin metsiköt muodostuvat vuosien mittaan rakkaiksi. Yksi argumentti oman lähiluonnon puolustamisessa on usein luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Viheralueiden päälle rakentamisessa ei kuitenkaan ole aina kyse siitä, että luontoarvot heikkenisivät merkittävästi. Etenkin silloin, kun täydennetään jo olemassa olevia asuinalueita, ovat viheriöt usein jo valmiiksi ihmisen koskemia.

Helsinki on linjannut, että kaupungin arvokkaimmat luontoalueet säästetään rakentamiselta. Kaupunkiympäristölautakunta päätti keväällä, että Helsingin on luotava kriteerit, joiden avulla arvokkaimman kaupunkiluonnon piirteet voidaan tunnistaa. Tarkemman kriteeristön saaminen on erittäin tervetullutta. On oikeastaan yllättävää, että sellaista tehdään vasta nyt – niin paljon luontokohteiden rakentamisesta on viime vuosina kiistelty.

Lähiluontokohde voi toki olla asukkaille tärkeä, vaikka se ei olisikaan ekologisilta arvoiltaan erityisen rikas. Jonkinlaiset viheralueet myös kuuluvat itsestään selvänä osana kaikkiin kaupunginosiin. Yhteiskunnallinen keskustelu on kuitenkin järkevämpää, kun se voidaan pohjata tietoon: puhutaanko viheralueen tunnearvosta ja vaikutuksista maisemiin vai siitä, että kohde on tutkitusti erityisen arvokasta luontoa?

Poliitikot päättivät kesäkuussa, että Malminkartanon täydennysrakentamisen suunnittelussa otetaan aikalisä, koska alueella sijaitsevan Kartanonmetsän luontoarvot halutaan ensin selvittää kunnolla. Metsän päälle oli suunniteltu merkittävästi rakentamista. Syksyllä asialistalle on tulossa myös esimerkiksi kiistelty Haagan Riistavuoren metsän kaavoittaminen.

Kaavoituksessa on iso apu, jos päätökset voidaan tehdä perustamalla ne yhdessä sovittuun kriteeristöön. Toistaiseksi kaavoituksen pohjana on käytetty pääasiassa Metso-luokitusta, mutta se on kaupunkiluonnon arvojen määrittelyssä riittämätön.

Tarkempi kriteeristö auttaa tietysti myös luontokadon estämisessä. Luontokato on ilmastonmuutoksen rinnalla vakava uhka maapallolle. Suomen eliölajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä joka toinen ovat uhanalaisia.

Kaupunki tulee tässä työssä todennäköisesti saamaan ohjeita myös yläpuolelta. Suomessa uudistetaan luonnonsuojelulakia, joka takaisi kunnille viranomaisen hyväksymän menettelyn korvata luontohaittoja ekologisella kompensaatiolla. Euroopan unioni valmistelee biodiversiteettistrategiaa, jonka osana suunnitellaan velvoitteita lisätä viheralueita kaupungeissa.

Helsingin pirtaan ajatus ekologisesta kompensaatiosta sopii. Helsingin yleiskaava perustuu ajatukseen, että jo rakennettujen asuinalueiden tiivistäminen on ekologista, ja samalla voidaan jättää rakentamatta kaupungin laajoja viheralueita. Kompensaatio olisi selkeä keino varmistaa, että Helsinkiin rakentaminen todella säästää luontoa ja hiilinieluja myös muualta Suomesta.

Poliitikoiden velvollisuus on ajatella myös tulevia helsinkiläisiä: kaupunkiin täytyy olla varaa muuttaa myös tulevaisuudessa. Samalla Suomen luonnon köyhtyminen tulisi pysäyttää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.