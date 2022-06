Juhannuksena jos koska aito kohtaaminen voittaa digitaalisen varjoelämän.

Juhannus on perinteisesti ollut hedelmällisyyden juhlaa. Juhannusyönä saadut merkit kertoivat, millainen sato saadaan. Tyynyn alle laitetut kukat antoivat tietoa tulevasta puolisosta, ja juhannusyönä kerätystä kasteesta tehtiin vuoden leivät. Hedelmällisyyden juhlaan kuului pohjoismaisen perimätiedon mukaan sekin, että emäntä siivosi talon alastomana.

Sosiologit kertovat, että Suomen parinmuodostuksen historiaa voi kertoa teknologisten murrosten kautta. Aikanaan polkupyörä mullisti parisuhdemarkkinat. Pyörän avulla pääsi naapurikyliinkin asti tansseihin, ja potentiaalisten kumppanien määrä moninkertaistui. Internet ja deittailusovellusten yleistyminen on samanlainen repäisevä parinmuodostuksen muutos.

HS kertoi viime viikolla amerikkalaistutkimuksesta, jonka mukaan Yhdysvalloissa noin 40 prosenttia ihmisistä tapaa kumppaninsa internetissä. Prosenttiluku on kaksikymmenkertaistunut vuodesta 1995. Ennen oli tapana, että kumppani löydettiin kavereiden kautta, nyt suhteet löydetään yhä useammin netistä.

Vasta deittailusovellukset ovat tuoneet Suomeen deittailukulttuuriin, jossa tylsän koti-illan sijaan voi käydä lasillisella tuntemattoman ihmisen kanssa. Se helpottaa uuden kumppanin etsimistä parisuhdemuutoksissa – jopa niin, että Väestöliitto arvioi avioeron jälkeisessä kumppanin etsinnässä netin olevan joissakin ryhmissä yleisin tapa etsiä uutta kumppania. Deittailusovelluksista voi olla apua myös, jos kumppania etsivällä on erityistarpeita.

Samalla deittisovellukset tuntuvat kasvattavan haavoittuvuutta ja sydänsuruja. Ihastuksista ei tiedä, ovatko he oikeita ihmisiä tai paljonko he valehtelevat. Joskus he vain häviävät, ilman että syytä katoamiseen voisi mistään varmistaa.

Psykiatrit kertovat, että mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen määrä lisää mielen rasitusta. Kyse on modernin ihmisen perusongelmasta – kun vaihtoehtoja on paljon, kaikkea halutaan enemmän, ja se aiheuttaa neuvottomuutta. Väki on myös liikkeellä deittisovelluksissa eri motiiveilla. Yksi etsii ystävää, toinen seksiä, kolmas romanttista rakkautta ja elinikäistä partneria. Ja moni ei tiedä itsekään, mitä haluaa. Suhteista on tullut kulutustavaraa.

Sovellusten liiketoiminnalle on eduksi, että ihminen jatkaa sovelluksen käyttöä ja saa tunneärsykkeitä. Sosiaalisen median algoritmeihin sotketaan harkitusti epäsäännöllisyyttä niin, että palkinnot ja rangaistukset eivät toistu loogisesti. Se lisää palvelun koukuttavuutta.

Historioitsija Teemu Keskisarja kirjoitti Ilta-Sanomissa siitä, kuinka korkeakouluopiskelijoista kolmannes tai jopa puolet uskoo kaipaavansa hoitoa psyykkiseen pahoinvointiin. Hänen arvionsa mukaan mielenterveyskriisin yksi juurisyy on ”digitaalinen varjoelämä”. ”Se korvaa ihmissuhteet ja estää olemasta työaikana töissä ja vapaa-aikana vapaa. Kaikenikäisiltä viksut vekottimet tappoivat lähimmäisten ilmaisen juttukaveruuden, joka historiallisesti oli yliverto terapiamuoto”, Keskisarja arvioi.

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch ja tutkija Kristiina Tammisalo julkaisivat toukokuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin ruutuajan vaikutusta perheen suhteisiin. Älylaitteiden käytössä oli hyviä ja huonoja puolia, mutta parisuhteissa ruutuaika toi kaikista eniten miinusta. Käytetty ruutuaika oli poissa yhdessäolosta ja parisuhteen laadusta. Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että runsas ruutuaika johtaa avioeroihin.

Riippuvuutta aiheuttavia älylaitteita kannattaa varoa. Juhannuksena on hyvä testata omaa riippuvuuttaan. Aloittaa voi vaikka siitä, ettei ota puhelinta ruokapöytään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.