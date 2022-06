Voimakkaalla ja tuhoisalla hyökkäyksellään Venäjä on saanut vallattua Donbasista asteittain lisää alueita. Ukrainalaisten vastarinta on kuitenkin ollut kovaa.

Tiistaina otetussa kuvassa näkyy, kuinka Severodonetskin lähellä sijaitseva Pryvillja on tuhoutunut.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on viime aikoina keskittynyt maan itäosiin Donetsin altaan eli Donbasin alueelle. Venäjän tavoitteena on edetä siellä, jotta kotiyleisölle saataisiin esiteltyä jonkinlainen voitto, ja jotta Venäjä saisi paremman aseman seuraavaa suurhyökkäystä varten.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut Venäjän armeijan heikkoudet. Venäjän joukot yrittävät nyt edetä Donbasissa voimakkaan tykkitulen turvin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoikin aiemmin tällä viikolla, että alueen taistelut kuuluvat ”Euroopan historian brutaaleimpiin”. Ukrainan edustajat ovat kertoneet alueella kaatuvan päivittäin 200–500 Ukrainan sotilasta ja satojen haavoittuvan.

Voimakkaalla ja tuhoisalla hyökkäyksellään Venäjä on saanutkin vallattua Donbasista asteittain lisää alueita. Ukrainalaisten vastarinta on kuitenkin ollut kovaa, joten taistelut esimerkiksi strategisesti tärkeästä Severodonetskin kaupungista ovat jatkuneet pitkään.

Myös Venäjän tappiot ovat olleet suuria, minkä lisäksi Venäjä saa vallattua lähinnä jo lähes kokonaan tuhoamiaan alueita. Venäjä siis etenee poltetun maan taktiikalla, eikä Donbasista ole enää paljon jäljellä. Siviilien hätä on suuri.

Ukrainan joukoilla on taistelutahtoa ja -kykyä, kuten kevään mittaan on toistuvasti nähty. Kansakuntana ukrainalaiset ovat myös taistelun kannalla, mikä ei ole lainkaan yllättävää. Venäjän joukot ovat jo osoittaneet miehittämillään alueilla kyvykkyytensä karmeaan raakuuteen. Ukrainalaiset eivät unohda Butšan joukkohautoja tai Mariupolin siviilien pakottamista Venäjälle, joten he tietävät, mitä Venäjän miehitys tarkoittaa.

Ukrainalla alkaa nyt kuitenkin olla pulaa aseista ja ammuksista. Se on tullut Donbasissa selvästi esiin, eivätkä Ukrainan edustajat ole piilotelleet ongelmaa. Ukrainan johdon mukaan maalla on aseissa miljoona sotilasta, ja se voi nopeasti värvätä kaksi miljoonaa lisää, mutta ilman riittävää määrää aseita ja ammuksia Ukrainan on vaikea pitää asemiaan, saati vallata maitaan takaisin.

Länsi on kyllä toimittanut aseistusta ja ammuksia, mutta niitä kuluu Donbasissa paljon. Nyt niitä tarvitaan nopeasti lisää.

