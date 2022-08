Suoratoistopalvelu aikoo tarjota äänikirjoja myös mainosrahoitteisina.

Suomessa äänikirjojen suosio on kasvanut nopeasti. Nykyään on jo useissa kirjatyypissä tavanomaista, että kirjoja kuunnellaan enemmän kuin niitä luetaan.

Ilmiöön on herännyt myös ruotsalainen musiikin ja podcastien suoratoistopalvelu Spotify. Se ilmoitti kesäkuun sijoittajapäivässään rakentavansa yhtiön kolmannen tukijalan äänikirjojen jakelusta.

Monista muista äänikirjapalveluista poiketen Spotifyn liiketoimintamalli perustuu myös siihen, että sen kautta kirjoja voi kuunnella myös ilmaiseksi, kunhan suostuu kuuntelemaan mainoksia aina välillä. Sama malli toimii myös musiikki- ja podcastpalvelussa. Ilman mainoksia olevasta palvelusta maksetaan erilaisia kuukausimaksuja.

Perinteisille kirjankustantajille Spotifyn tulo kirjamarkkinoille voi olla jopa yhtä suuri isku kuin se, minkä Google ja Facebook aiheuttivat aikanaan median mainosmarkkinoille. Nämä jättiyhtiöt osaavat kohdentaa mainontaa edullisesti tarkasti valikoiduille ryhmille, koska ne ovat keränneet paljon tietoa palvelujensa käyttäjistä.

Spotify voi hyötyä samalla lailla käyttäjien profiloinnista. Mutta vielä tärkeämpää on palvelun helppous ja tuttuus. Jos Spotify on kuluttajan ensisijainen tapa kuunnella musiikkia ja podcasteja, siirtymä äänikirjoihin on helppo. Kuukausimaksu voi olla myös edullisempi kuin silloin, jos äänikirjat hankkii erikseen toisaalta.

Tilastoyhtiö Statistan mukaan Spotifylla oli tämän vuoden tammi–maaliskuussa 422 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää. Määrä oli kasvanut vuodessa yli 60 miljoonalla. Maksavien Premium-asiakkaiden määrä nousi samana vertailuajankohtana 158 miljoonasta käyttäjästä 182 miljoonaan käyttäjään. Tilaajamäärät ovat yli kaksinkertaistuneet vuoden 2017 alusta.

Viime vuosina äänikirjakustantamot ovat ostaneet pieniä kustantamoja ja saaneet näin niiden vanhat kustannusoikeudet käyttöönsä. Ruotsalainen Storytel on hankkinut Suomesta Gummeruksen ja Aula & Co:n. Se osti myös enemmistön suuresta ruotsalaisesta Lind & Co -kustantamosta.

Samaan aikaan suomalainen Otava ja ruotsalaiseen Bonnier-konserniin kuuluva WSOY ovat ostaneet lähes kaikki Suomen pienkustantamot omiksi alikustantamoikseen.

Kustantamisen seuraava yhdistymisaalto voi olla kertaluokkaa isompi. Siinä suoratoistojätit ostavat joukon Storytelin tapaisia äänikirjakustantamoja, ja ehkä niitä perinteisempiäkin.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.