Sähköisen aineiston lainaaminen ja niistä maksetut lainauskorvaukset ovat kirjastotoimen kohtalonkysymyksiä.

Helsingin Oodi on esimerkki nykyaikaisesta kirjastosta, jossa kirjakokoelma on vain yksi tapa houkutella väkeä tilojen käyttäjiksi.

Kirjastot ovat keksineet itsensä uudestaan moneen kertaan, mutta uuden löytämistä vaaditaan taas.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy kirjastoissa paineena löytää kokoelmiin ukrainankielistä kirjallisuutta. Osana kotouttamista pakolaiset opastetaan suomalaisen kirjastolaitoksen asiakkaiksi, ja tarve ukrainankieliselle aineistoille on nyt huutava.

Kirjastot eivät ole enää pitkään aikaan olleet vain kirjavarastoja vaan enemmänkin olohuoneita kaupunkikirjasto Oodin tapaan. Myös kotouttamista voidaan edistää tässä yhteisessä oleskelutilassa.

Kirjastojen asiakaspalveluun on panostettu, ja käyttäjästä on kasvatettu kuningasta. Samalla perinteisen kirjakokoelman varjelusta on tullut sivuseikka. Kirjahyllyjen viereen ja tilalle on tullut tietokoneita, elokuvakokoelmia, lautapelejä, ompelukoneita, askartelumahdollisuuksia ja kokoontumistiloja. Kirjastosta saa lainaksi myös soittimia, urheiluvälineitä, kuvataidetta ja jopa pääsylippuja. Kirjastoista on tulossa lainaamoita tai kulttuurin kierrätyskeskuksia.

Nykyaikainen kirjasto on hyvinvointivaltion porstua, jonne kuka tahansa on tervetullut ja jossa kaikki voivat kehittää itseään maksutta. Kirjasto ei voi väittää palvelevansa kaikkia, jos aineistoa ei ole käytettävissä monilla kielillä.

Meikäläinen kunnankirjastomalli ei ole itsestäänselvyys. Maailmalla kirjastoja pyörittävät myös yhdistykset ja säätiöt. Kirjastokortit saattavat olla maksullisia ja kirjastoja on myös ulkoistettu – niinkin lähellä kuin Ruotsissa.

Länsinaapurissa Tukholman kyljessä Nackan kunnassa kirjastosta on muutaman vuoden ajan vastannut yksityinen toimija. Asukasluvultaan Nacka vastaa suurin piirtein Lahtea. Nackassa kirjastoa pyörittävä yritys ilmoittaa tekevänsä samalla rahalla enemmän ja kehittävänsä kirjastotoimintaa, mutta arvostelijoiden mukaan kirjastolle varattuja verokruunuja kuluu nyt yrityksen voittomarginaaliin.

Ruotsalaisarvioiden mukaan yksityisen pyörittämästä kansankirjastosta ei ole ollut erityistä etua muttei myöskään haittaa. Keskeinen huolenaihe on ollut ulkoistamisen vaikutus kokoelmaan. Korostuvatko aineistohankinnoissa liikaa bestsellerit, kun yritys mittaa menestystä lainausluvuissa?

Suomessa kirjastojen yksityistämisestä ei puhuta eikä kirjastojen maksuttomuutta juuri haasteta. Sauli Niinistö otti valtiovarainministerinä vuonna 1997 käyttäjämaksut esiin, mutta sittemmin asia ei ole ollut tapetilla. Maksuttomina kirjastot ovat ennalta ehkäisevä ja edullinen tapa huolehtia hyvinvoinnista ja edistää demokratiaa. Toimintamenoista kolme neljäsosaa menee tila- ja henkilöstökuluihin.

Kirjastojen tiloihin kokoonnutaan tekemään läksyjä, pitämään sadetta, lukemaan lehtiä ja tapaamaan ihmisiä. Viime vuosina korona-aikaan kirjastojen ovista on kävelty sisään aiempaa paljon vähemmän, mutta lainausmäärät eivät ole pudonneet samaan tapaan.

KirjallisuUS on kuitenkin edelleen kirjastotoiminnan kivijalka. Perinteiset kirjakokoelmat pienenevät hitaasti, e-kirjakokoelma kasvaa, ja samalla laajenee myös e-kirjojen käyttö. Kirjastojen haaste 2020-luvulla nivoutuu juuri digimuutokseen. E-kirjat ja äänikirjat kasvattavat suosiotaan, eikä kirjastojen pidä jäädä kehityksen ulkokaarelle. Nykyisellään kirjastot tarjoavat äänikirjoja rajallisesti.

E-aineiston saatavuus ja lainauskorvauksista sopiminen ovat kirjastojen kohtalonkysymyksiä. Nykyisen lain mukaan lainauskorvausta maksetaan vain fyysisestä aineistosta. On löydettävä malli, joka tyydyttää kirjojen tekijöitä – kirjailijoita, kuvittajia ja kääntäjiä – mutta palvelee myös kirjastoja sekä kustantamojen näkemystä.

Ilman digitaalisia aineistoja kirjasto ei voi osallistua lukutalkoisiin, jossa kansakunnan sivistystä vaalitaan ja yleistä lukutaitoa kohotetaan. Paperinen ja digitaalinen kokoelma yhdessä ovat kirjastolle väline kutsua kansalainen kirjastoon ja kunnan sivistyspalveluiden piiriin kehittämään itseään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.