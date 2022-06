Ranskan parlamenttivaalien toisella kierroksella sunnuntaina maa repesi kolmeen poliittiseen ryhmittymään, jotka eivät voi tehdä keskenään lainkaan yhteistyötä.

Ranskalaiset ja suomalaiset tulkinnat Ranskan parlamenttivaaleista eroavat hieman toisistaan. Poikkeamaa selittävät erot poliittisessa kulttuurissa.

Ranskan parlamenttivaalien toisella kierroksella sunnuntaina maa repesi kolmeen poliittiseen ryhmittymään. Vasemmiston ja vihreiden näitä vaaleja varten luoma Nupes sai merkittävän vaalivoiton. Äärioikeiston Rassemblement National keräsi parlamenttiin suuremman ryhmän kuin koskaan. Keskelle jäi Macronin Ensemble. Ensemble saa parlamentin paikoista alle puolet, 245. Aiemmin se hallitsi suvereenisti selvällä enemmistöllä.

Ensemble on vaalien jälkeenkin kansalliskokouksen suurin ryhmä, mutta se ei voi enää taata Macronille vapaita käsiä politiikassa. Ranskassa – ainakin Macronin tukijoukoissa – tätä pidetään valtavana ongelmana. Macron ja Ensemble joutuvat tästä lähtien neuvottelemaan lakiehdotuksista ja uudistuksista sekä tekemään kompromisseja saadakseen niitä läpi. Eli Ranskassa joudutaan tekemään Suomesta tuttua ja normaalia koalitiopolitiikkaa.

Macron kehotti vaalien alla ranskalaisia antamaan ”hyödyllisen äänen”. Tällä hän tarkoitti sitä, että Ranska tarvitsee taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia ja että ääni Ensemblelle edistää uudistuksia. Ääni muille taas tarkoitti Macronin mukaan sitä, että maan johtaminen vaikeutuu ja uudistukset pysähtyvät, sillä hänen pahimmilla vastustajillaan – äärioikeistolla ja vasemmistopopulisteilla – ei ollut Macronin mukaan tarjota mitään rakentavaa.

Ensemble ei voi rakentaa ainakaan pysyvää koalitiopolitiikkaa kummankaan ryhmän kanssa. Nupesin taloudelliset ja poliittiset vaatimukset olivat mahdottomia. Ne perustuivat äänestäjien nuoleskeluun ja valtavaan julkisten menojen kasvattamiseen. Jos Macron haluaa esimerkiksi viedä eteenpäin toivomaansa ja Ranskan tarvitsemaa eläkeiän nostoa, se ei ainakaan Nupesin kanssa suju, sillä vasemmistovihreät halusivat alentaa eläkeikää.

Ranskan äärioikeisto puolestaan on edelleen niin tiukasti kiinni kurin, järjestyksen ja maahanmuuton teemoissa, että Macronin keskustaoikeistolainen politiikka ei voi siihen mitenkään leimautua.

Toisaalta Macronin helpotus on se, ettei kumpikaan näistä ryhmistä pysty tekemään yhteistyötä keskenään. Nupes tuskin pystyy yhteistyöhön edes itsensä kanssa. Se koostuu puolueista, joiden tavoitteet ovat muutamissa teemoissa vastakkaisia eivätkä porukan johtohahmot oikeastaan siedä toisiaan. Nupes on vain näitä vaaleja varten luotu löyhä kokonaisuus. Oletettavaa on, että Nupes hajoaa melko pian takaisin niiksi osasiksi, joista se yhdisteltiin.

Ranskan vanhat valtapuolueet, maltillisen oikeiston republikaanit ja sosialistinen puolue – suomalaisittain sosiaalidemokraatit – murskautuivat, kun Macron mullisti puoluekentän viitisen vuotta sitten. Sosialistit ovat nyt mukana Nupesissa pysyäkseen edes jotenkin veden pinnalla. Maltillinen oikeisto sen sijaan voi kokea uuden nousun. Republikaanit ovat Macronin kannalta se ryhmä, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä – kunhan hinnasta sovitaan.

Jos yhteistyötä tältä pohjalta tehdään, Macronin politiikan on kuljettava kohti oikeistoa. Macronin ja äärioikeiston välissä olevat republikaanit eivät voi suostua linjauksiin, jotka voisivat päästää puolueen oikean laidan vuotamaan äärioikeiston suuntaan.

Kun Macron nousi valtaan vuonna 2017, hän teki itsestään raikkaan vastakohdan vanhalle vallalle ja sen ummehtuneille, kansansa unohtaneille edustajille. Henkilöön ja vastakohtaisuuksiin perustunut strategia puraisi nyt takaisin.

Ranskalaiset halusivat kyllä Macronin jatkavan presidenttinä, mutta parlamenttivaaleissa tuli kosto. Nyt oli Macronin vuoro olla äänestäjien silmissä se kansansa unohtanut edustaja, jota vastaan ryhmityttiin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.