Hintapopulismi, eurokriisi ja kansalaisten Ukraina-väsymys voivat heikentää unionin toimintakykyä.

Italian pääministeri Mario Draghi tapasi muiden eurooppalaisten johtajien kanssa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin viikko sitten. Kun eurokriisi iski Eurooppaan, Draghi oli pelastajana Euroopan keskuspankin pääjohtajana. Nyt kun uusi kriisi uhkaa, Italia on suuressa vaarassa.

Jos kaikki olisi mennyt Ranskan presidentin Emmanuel Macronin toiveiden mukaan, torstaina alkava Euroopan unionin huippukokous olisi ollut hänelle ja Ranskalle mahdollisuus näyttää, mistä kukko EU:ssa lähivuodet pissii.

Toisin kävi. Macron on edelleen Ranskan presidentti ja hänelle tärkeät politiikan teemat ovat yhä ulko-, turvallisuus- ja EU-politiikkaan liittyviä, mutta sunnuntain parlamenttivaalien tappion jälkeen hän saapuu huippukokoukseen heikentyneenä johtajana. Macronin tukipuolue Ensemble menetti enemmistön parlamentissa.

EU-maiden ylimmät päättäjät pohtivat juhannuksen aikana, miten jäsenmaiden tulisi jatkaa Ukrainan avustamista ja Venäjän eristämistä. Listalle tunkee väistämättä monia muitakin teemoja, joita sota Euroopassa nostaa esiin.

EU-päättäjät ovat säilyttäneet yhtenäisyytensä kohtuullisen hyvin koko Ukrainan sodan ajan. Venäjälle on keksitty pakotteita, Ukrainaa on avustettu ja venäläisestä energiasta on rimpuiltu yhdessä irti. Nyt alkaa yhtenäisyyden kannalta entistä vaikeampi kausi.

Vauhdikas inflaatio innostaa hintapopulismia, ja se uhkaa vallanpitäjiä kaikissa EU-maissa. Ranska on yksi esimerkki tästä. Vihervasemmisto nousi Ranskan vaaleissa voittoon tekemällä pitkän listan katteettomia lupauksia sosiaalietuuksien nostamisesta ja monien kuluttajahintojen rajoittamisesta.

Jäsenmaiden hallitukset ovat vastanneet erilaisin tavoin elinkustannusten nousuun ja poliittiseen paineeseen, mikä puolestaan on riski sisämarkkinoiden yhtenäisyydelle. Osa maista luottaa – kuten sisämarkkinoilla kuuluisikin – markkinoiden toimintaan, toiset maat rajoittavat hintoja ja jakavat elintason katoa pelkääville kansalaisilleen lisää etuja valtion piikkiin.

Uusi eurokriisikin uhkaa. Inflaatio ja Euroopan keskuspankilta tulossa oleva ohjauskoron nosto ajavat EU-maiden velkojen korkoja ylös ja lisäävät valmiiksi velkaantuneiden maiden velanhoitokuluja. Korkoerot voivat ajaa euroaluetta samanlaiseen kurimukseen, jossa oltiin toistakymmentä vuotta sitten.

Erityisesti Italia on vaarassa. Italian korot ovat nousseet paljon nopeammin kuin luotettavampina pidettyjen velanhoitajamaiden korot. Italia valmistautuu jo ensi vuoden parlamenttivaaleihin, eivätkä ainakaan Ranskan vaalit rohkaisseet kannattamaan vastuullista talouspolitiikkaa tai luottamusta Euroopan unioniin.

Euroopan unioni on Macronin johtokauden ajan ranskalaistunut – lähes huomaamatta ja hiljalleen. Ranskan tavoitteita kriisit ovat vain siivittäneet. Samalla Ranska on vahvistunut eurooppalaisen vallan käyttäjänä Saksan ohi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuhosi monet Saksan politiikan pitkäaikaiset perusteet. Ydinvoimasta luopuminen oli virhe, luottamus Venäjään oli virhe, kansantalouden rakentaminen venäläisen energian varaan oli virhe, puolustuspolitiikan perustaminen ikuisen rauhan ajatukseen oli virhe.

Ranskalle kävi päinvastoin. Ranska on ollut monessa asiassa oikeassa. Ranska on aina halunnut energia- ja maatalouspolitiikkaan mahdollisimman paljon omavaraisuutta. Ranska halusi Eurooppaan lisää sotilaallista voimaa, strategista itsenäisyyttä ja yhteisvastuuta. Koronaviruspandemian varjolla luotiin Ranskan haluama elpymisrahasto, ja elpymisrahasto toi mukanaan jäsenmaiden yhteiset velat. Ranska kaipaa lisää yhteisiä ja yhteisestä kassasta rahoitettavia ponnistuksia esimerkiksi energiariippuvuuden vähentämiseen ja Ukrainan aseistamiseen. Ja kun Ukrainan sota on joskus ohi, Etelä-Euroopan maat tulevat vaatimaan yhteisen velan varaan perustuvaa jälleenrakennusrahastoa.

Jos sunnuntain parlamenttivaalit olisivat menneet Ranskassa toisin, Macronin tavoitteet Euroopan suhteen olisivat saaneet vahvistuksen. Nyt vauhtia on ehkä hiljennettävä, koska kotirintama ei pysy vauhdissa mukana.

