Korona-aika on lisännyt työuupumusta. Monessa työssä vaatimustaso ja työn määrä ovat kuitenkin nousseet jo kauan ennen pandemiaa.

Juhannuksena iso joukko suomalaisia lähtee hartaasti odotetulle kesälomalle. Moni voi ajatella, ettei olisikaan jaksanut töissä enää yhtään kauemmin.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet erityisen raskaat. Koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat lisänneet epävarmuutta ja järkyttäneet mieltä. Työterveyslaitoksen keväällä julkaistun raportin mukaan työuupumus on lisääntynyt pandemian aikana, ja huonoiten voivat alle 36-vuotiaat.

Työuupumus ei kuitenkaan ole vain poikkeusajan ilmiö, vaan monessa työssä vaatimustaso ja työn määrä ovat nousseet jo ennen pandemiaa. Uupumusta on lähestytty yksilön ongelmana, johon haetaan ratkaisua esimerkiksi sairauslomalla. Se ei kuitenkaan pidemmän päälle auta, jos työtä on liikaa tai se on organisoitu huonosti.

Työpaikkojen tulee ottaa enemmän vastuuta työuupumuksesta, josta uhkaa tulla suomalaisten uusi ja kallis kansansairaus.

