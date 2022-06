Pääministeri Sanna Marinin (sd) kieltäytymisen jälkeen vuoden 2024 presidentinvaalien tilanne näyttää paljon selvemmältä.

Olli Rehn on ollut presidenttikyselyjen ykköspaikalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli vuoden 2024 presidentinvaalien jokerikortti, jonka ratkaisua odotettiin jännityksen vallassa. Kun Marin kieltäytyi Sdp:n ehdokkuudesta, vaaliasetelmat ovat heti paljon selkeämmät.

Vasemmistopuolueista ja vihreistä on viime vuosina rakentunut punavihreä blokki, jonka sisällä äänestäjät liikkuvat. Presidentinvaaleja on pidetty nykyisellä järjestelmällä vuodesta 1994 lähtien. Aina kun toinen kierros on tarvittu, yhteen ovat ottaneet porvariehdokas ja vasemmiston tai vihreiden ehdokas. Niin käy todennäköisesti ensi vaaleissakin.

Marinin jäätyä sivuun Sdp:n todennäköinen ehdokas on EU-komissaari Jutta Urpilainen. Punavihreiden ykkösehdokkaaksi on tarjolla myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jolla tuntuu olevan halua vielä yhteen yritykseen.

Kolmanteen koitokseensa Haavisto lähtisi eri pohjalta kuin ennen. Aiemmin Haaviston suosio on perustunut positiivisuuteen, mutta ulkoministeriön työsuhderiita toi yleisön tietoon ministerin läheisten jo aiemmin tunteman kovan puolen. Enää Haavisto ei olisi kiva partiopoika vaan kovanaama, joka pärjäsi neuvotteluissa Venäjän ulkoministerille Sergei Lavrovillekin.

Porvariblokin ykkösehdokas kyselyissä on ollut keskustassa pitkän poliittisen uran tehnyt Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Suosiohuipulla olevalle kokoomukselle presidentinvaaleista on tulossa vaikeat. Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori on uponnut Suomen olympiakomitean sotkuihin, joten ehdokkaaksi on rynnimässä Natosta nostetta saanut Alexander Stubb. Kokoomuksessa monet kuitenkin karsastavat Stubbia. Se selittänee osaltaan suurlähettiläs Mikko Hautalan ja Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan nousua spekulaatioihin.

Mustat hevoset ovat kuitenkin kriisiajan ilmiö. Politiikan ulkopuolisten menestykseen on vaikea uskoa tilanteessa, jossa niin koronavirusepidemian hoito kuin Nato-ratkaisukin ovat vahvistaneet luottoa politiikan toimintakykyyn.

