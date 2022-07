Suomen on ratkaistava tilanne, jossa samaan aikaan on työvoimapula ja työttömiä yli 200 000.

Ristiriitaiset uutiset toistuvat. Lentokentällä on ruuhkaa, kun turvatarkastuksiin ei riitä väkeä. Toisaalla suljetaan ravintoloita, koska kesätyöntekijöitä ei löydy. Työvoimapulasta on raportoitu myös kuljetusalalla, kaupassa sekä rakentamisessa, ja erityisen pitkään tekijöiden vähyydestä on tiedetty terveydenhoito- sekä hoiva-alalla.

Toukokuussa Suomessa oli avoimia työpaikkoja kaikkiaan noin 222 000, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Samaan aikaan Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli toukokuussa 227 000.

Kun samaan aikaan on työttömiä ja työpaikkoja, jotka eivät täyty, puhutaan työmarkkinoiden kielellä kohtaanto-ongelmasta. Se on vanha vitsaus varsinkin nousukaudella, mutta nyt tilanne on ollut poikkeuksellinen. Kyse on Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeästä kysymyksestä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) esitteli asiasta tehtyä selvitystä ennen juhannusta. Siinä ministeriö pyrki tietokantoja ja analytiikkaa hyväksikäyttäen pureutumaan kohtaanto-ongelmien yksityiskohtiin alueellisesti ja ammattikohtaisesti. Yleisesti Suomen työllisyystilanne on parantunut. Koronapandemia näkyy silti muun muassa siinä, miten yli kaksi vuotta vailla työtä olleiden määrä kasvaa edelleen. Suuntaus on huono etenkin, kun taloustilanne on heikentymässä.

Kohtaanto-ongelmaa pitää ratkoa. Kyse on paitsi kansantaloudellisesta ongelmasta myös ihmisten hyvinvoinnista. Työ ei ole koko elämä, mutta monille se tuo merkitystä elämään. Mitään yhtä täsmäratkaisua ei kuitenkaan ole, eiväthän työttömät ole mikään yhtenäinen joukko. Osa on työttömiä vain hetken, osa vähän pidempään, osa ei todennäköisesti enää työllisty.

” Työnantajillakin on vastuuta asian ratkaisussa.

On monia syitä sille, miksi työ ja tekijät eivät kohtaa. Ensinnäkin avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, sillä kuka tahansa ei voi tehdä mitä tahansa työtä. Monet työt vaativat erityisosaamista tai jopa muodollista pätevyyttä. Näitä kaikilla ei ole. Siksi samaan aikaan joillakin aloilla voi olla työvoimapula ja työttömyyttä.

Kohtaanto-ongelmat korostuvat ammateissa, joissa palkat ovat pieniä, minkä lisäksi osa vapaista työpaikoista on osa-aikaisia. Tosin tänä vuonna korotettu palkkakaan ei ole aina auttanut. Monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä voi tehdä joissain tapauksissa työn ottamisen kannattamattomaksi. Hallitus onkin kiristänyt työttömyysturvan ehtoja. Asuntojen hintakehityksen eriytyminen myös vaikeuttaa osalla työn perässä muuttoa.

Taustasyihin kuuluvat myös ikääntyvä väestö ja alhainen syntyvyys sekä koronavirus, jonka myötä esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalta siirtyi tuhansittain väkeä muihin töihin. Tänä keväänä koettiin sekin outous, että Uudenmaan työttömyys oli Kainuuta pahempi – syynä olivat pandemian aikaiset rajoitukset, jotka vaikuttivat erityisesti palveluammateissa, joita on Uudellamaalla runsaasti.

Vain kaksi viidestä avoimesta työpaikasta tulee työ- ja elinkeinotoimistojen kautta jakoon. Viranomaisten on syytä setviä työnhaun pullonkauloja lisää, sillä esimerkiksi informaatioteknologiassa avoimia työpaikkoja on jopa seitsenkertaisesti verrattuna te-toimistojen tietoihin. Hallituksen uudella työnhakumallilla on lisäksi ollut takkuinen alku, ja moni työtön on laiminlyönyt velvoitteensa hakea oma-aloitteisesti työpaikkoja ja raportoida työnhausta sähköisessä palvelussa (HS 1.7.).

Työnantajillakin on vastuuta asian ratkaisussa, on kyse sitten palkoista tai koulutuksesta. Myös varttuneempien työnhakijoiden työllistymiseen on syytä kiinnittää lisää huomiota, sillä paikoin näkyvissä on selvää ikärasismia. Sille ei saa antaa rakenteellisesti tilaa.

Maahanmuutto on yksi keino ratkaista ongelmaa erityisesti joillakin aloilla. Viranomaisten lupaprosesseissa on kuitenkin rutkasti parantamisen varaa, mikäli Suomeen halutaan tosissaan houkutella osaajia. Tuorein merkki ovat maahan juuri saapuneet työteliäät ja koulutetut ukrainalaispakolaiset, joista osa pohtii jo Suomesta poistumista byrokratian vuoksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.