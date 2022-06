Suomen jääkiekossa eletään poikkeuksellisessa voittoputkessa.

Suomen jääkiekossa eletään poikkeuksellisen menestyksellistä kautta. Helmikuussa Leijonat voitti Kiinassa olympiakultaa. Naisleijonat kuittasivat samassa turnauksessa pronssia. Historiallista olympiakultaa ei kauan ehditty juhlia, kun maailman katse kääntyi Ukrainaan. Toukokuussa mitaliputki jatkui, kun Suomi voitti kotikisoissa MM-kultaa.

Maanantaiaamuna Suomen aikaa ratkesi Pohjois-Amerikan ammattilaissarja NHL. Mestaruuden voittaneen Colorado Avalanchen takuumiehinä häärivät suomalaiset jopa siinä määrin, että Suomi tuntui voittavan nyt myös NHL:n.

Coloradon mestarijoukkueessa pelaavista suomalaisista avainrooliin nousivat hyökkääjät Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen. Molemmat ovat syntyneet voittavaan Suomeen: he kuuluvat kiekkoilijapolveen, joka on syntynyt vasta vuoden 1995 MM-kullan jälkeen. Rantanen on ollut pitkään NHL:n tehokkaimpia pelaajia, mutta Suomessa hän on jäänyt aliarvostetuksi. Lehkonen nousi kärkipelaajaksi juuri finaaleissa.

