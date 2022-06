Suomessa tilastoidaan väestön kokoon suhteutettuna eniten nuorten huumekuolemia Euroopassa. Kyseenalainen johtopaikka on kaikkea muuta kuin tavoiteltava.

Suomi on taas yltänyt tilastokärkeen. Nyt kyse ei ole onnellisuudesta, vakaudesta eikä turvallisuudesta vaan huumekuolemista. Väestön kokoon suhteutettuna Suomi pitää nuorten huumekuolemien johtopaikkaa Euroopassa.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) tuore huumeraportti on synkkää ja surullista luettavaa.

Huumeongelmien vaikutuksia, kuten asunnottomuutta ja nuorisorikollisuutta, on lähes kaikkialla. Huumetilanne on monimutkaistunut, kun huumeita on saatavilla entistä enemmän ja niiden tuotanto Euroopassa on yleistynyt.

Huumeiden käytöllä on suoria tai epäsuoria vaikutuksia kaikille. Lieveilmiöt koskevat paitsi käyttäjiä ja heidän läheisiään myös koko yhteiskuntaa esimerkiksi terveydenhuollon kustannuksina.

Suomella on johtopaikka alle 25-vuotiaiden huumekuolemien kohdalla. Huumeisiin kuollaan yli kymmenen vuotta nuorempina kuin Euroopassa keskimäärin.

Huumeisiin kuolee jopa enemmän ihmisiä kuin liikenteessä. Kun vuonna 2020 kuolonkolareissa menehtyi 223 ihmistä, huumeisiin kuoli 258 ihmistä. Tämä tarkoittaa viittä liian varhain loppunutta elämää joka viikko.

Huumekuolemien suuren määrän pitää hälyttää – ja sen, että ne kohdistuvat erityisesti nuoriin ihmisiin.

Huumeongelma ei ratkea sillä, että käyttäjät lakaistaan pois silmistä nurkan taakse. Jos liikenteessä kuolisi viisi ihmistä viikossa, liikenneturvallisuuskampanjat olisivat jo vauhdissa.

Ennaltaehkäisy on tärkeintä ja halvinta. Hoitoon pääsyä tulee nopeuttaa ja joustavoittaa. Käyttöhuoneita kannattaa ainakin kokeilla. Tärkeintä on panna toimeksi. Tähän tuleen ei saa jäädä makaamaan.

Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö osoittivat koronavirusepidemian aikana kykenevänsä halutessaan hyvinkin päättäväisiin toimiin. Onko kysymys siis siitä, että puuttuu halua?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.