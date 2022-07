Suomalaisten raivostuminen Venäjälle on pannut Teboilin huoltoasemaketjun seinää vasten.

Suomessa on nähty alkuvuodesta kansalaisvaikuttamisen uusi virstanpylväs, kun boikotti on suistanut huoltoasemaketju Teboilin todelliseen kriisiin. Ostolakko käynnistyi helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuolloin moni hoksasi, että Oy Teboil Ab:n omistaa venäläinen kaasu- ja öljyjätti Lukoil. Boikottiin lähti mukaan ammattiliittoja ja järjestöjä. Tukea tuli myös poliitikoilta. Teboil kaivoi itse kuoppaansa syvemmäksi välttämällä viestinnässään sota-sanaa.

Sittemmin Teboilien sulkemisista on uutisoitu eri puolilla maata ja asiantuntija on jopa väläytellyt brändin myyntiä. Kyse on isosta pelurista: noin joka neljäs dieseltankillinen ja joka kuudes bensiinilitra on Suomessa tankattu Teboilin pumpuilta.

Ostolakot ovat jokamiehen voimapolitiikkaa. Aiemmin boikotteja on kohdistettu esimerkiksi urheilujätti Nikeen, öljy-yhtiö Shelliin ja elintarvikefirma Nestléen. Moni kieltäytyy turkiksista, israelilaisista tuotteista tai lomailemasta diktatuureissa. Usein kampanjat elävät julkisuudessa, mutta niiden taloudellinen vaikutus on pieni. Teboilin kohdalla boikotti puree. Lukoilin boikottia on viritelty myös muualla, mutta Suomessa Teboilin välttelyyn vaikuttaa vahva sympatia Ukrainaa kohtaan sekä yleinen varautuneisuus suhteessa itään.

Harva silti uskoo, että Putin kaatuu, kun Teboilin lihapullat jäävät syömättä ja veriraha maksamatta. Boikotti on ennen kaikkea mielipiteenilmaus: Ukraina pysyy mielessä. Iskut osuvat myös suomalaisiin Teboil-yrittäjiin ja heidän henkilökuntaansa, kun Putiniin asti nyrkki ei yllä. Parhaillaan Teboil on etsimässä uusia yrittäjiä vähintään joka viidennelle liikenneasemalle. Jos väkeä ei saada houkuteltua, nykyisen kaltainen Teboil voi pian olla historiaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.