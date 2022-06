Veronalennuksen hinta olisi valtiolle nopeasti miljardiluokkaa. Se olisi tulonsiirto hyvätuloisille ja hyödyttäisi lopulta myös Venäjää.

Suomalaisten tuskanhiki bensapumpulla on kesän mittaan lisääntynyt. Tällä hetkellä 95-oktaaninen bensiini maksaa noin kaksi ja puoli euroa litralta, eli lähes euron enemmän kuin vuosi sitten. Tilanne on monille kauhea: pitkiä työmatkoja ajavien kulut ovat kasvaneet pahimmillaan sadoilla euroilla kuukaudessa.

Monet maat ovat laskeneet bensiinin verotusta, ja samoja vaatimuksia on kuultu myös Suomessa. On totta, että bensiini on Suomessa tällä hetkellä eurooppalaisessa verrannossa kallista, mutta muutkin hinnat ovat nousseet. Jos bensiinin hinnan suhteuttaa ostovoimaan, Suomi putoaa kärjestä.

Bensiini ei ole kallistunut Suomen veropolitiikan vaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. EU on sopinut venäläisen öljyn tuontikielloista, koska Vladimir Putinin sotakassaa ei haluta kartuttaa. Bensan hinta oli nousussa jo aiemmin koronaviruspandemian helpotettua. Hintaa nostavat myös kesän lomakausi ja euron heikentyminen suhteessa dollariin.

Veroale on saanut ekonomisteilta täystyrmäyksen. Kymmenen sentin veronalennus maksaisi valtiolle miljardin verran – eikä vaikutusta välttämättä edes huomaisi pumppuhinnoissa. Koska bensiiniä ostetaan joka tapauksessa, jakelija voi siirtää alennuksen katteeseensa. Parempi on, jos autoilu vähenee, bensiinin kysyntä laskee ja hinta alenee sitä kautta. Tuoreen tutkimuksen mukaan melkein puolet autoilijoista kertoo vähentäneensä autoilua kalliin bensiinin takia.

Se olisi myös ilmaston etu. Hallitus teki jo vihreän siirtymän suhteen myönnytyksen, kun se alensi väliaikaisesti jakeluvelvoitetta 19,5 prosentista 12 prosenttiin. Asteittain kiristyvän jakeluvelvoitteen mukaan tietyn osuuden myytävästä polttoaineesta tulee olla ei-fossiilista. Velvoitteesta tinkiminen saattoi olla poliittisesti välttämätöntä, mutta suunta on silti väärä.

Veronalennus olisi paitsi kallis myös tehoton toimi, koska alennuksia ei pystyttäisi kohdentamaan eniten tukea tarvitseville vaan ne valuisivat myös rikkaille – ja lopulta öljy-yhtiöille. Näin kehnoa ratkaisua ei ole mitään järkeä tehdä. Päättäjien on jaksettava taistella painetta vastaan, vaikka se vaikeaa onkin.

