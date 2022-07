Vihreästä vedystä povataan ilmastokäänteen läpimurtoa fossiilienergian korvaajana. Suomella on hyvä mahdollisuus olla mukana kärkijoukossa. Mahdollisuuteen kannattaa tarttua kunnolla.

Maailma tarvitsee ripeästi ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi ja ilmastokriisin hillitsemiseksi. Yksi lupaavimmista väylistä kohti hiiletöntä tulevaisuutta on vety. Vihreästä vedystä povataan jo ilmastoläpimurtoa.

Suomikin voi olla mukana avautuvissa vetymarkkinoissa, joille ennakoidaan huimaa kasvua. Tähän pitää myös pyrkiä.

Vety on kaasu, jonka käyttö energianlähteenä ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä eikä juurikaan ilmansaasteita.

EU:n tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomi puolestaan tähtää vuoteen 2035. Vetytalous on keino ilmastopäästöjen vähentämiseksi aloilla, joilla päästöttömään sähköön tukeutuminen on vaikeaa. Sellaisia ovat esimerkiksi terästeollisuus sekä lento- ja meriliikenne.

Vetypolttoainetta voi erotella maakaasusta tai sitä voidaan valmistaa sähkön avulla vedestä. Kun käytetty sähkö on päästötöntä, esimerkiksi tuuli- tai aurinkoenergiaa, prosessi ei tuota lainkaan ilmastopäästöjä.

Vetytalouden ytimenä onkin puhtaan sähkön saatavuus. Teknologia on jo kehittynyt niin, että vetyä voidaan myös varastoida. Näin voidaan esimerkiksi tasata tuulienergian tuotannon ja kulutuksen heilahteluita.

Vetyyn liittyy suuria odotuksia. Keski-Euroopassa se on kuuma puheenaihe, ja kansainvälinen kysyntä kasvaa vauhdilla. Suomalaisetkin yritykset haluavat mukaan. Investointeja on jo ilmoitettu miljardin euron edestä.

Liikkeelle on lähtenyt P2X Solutions, joka rakentaa Harjavaltaan Suomen ensimmäisen puhtaan vedyn tuotantolaitoksen. Nordic Ren-Gas aikoo rakentaa laitokset Lahteen ja Mikkeliin. Neste suunnittelee vetylaitosta Porvoon jalostamon yhteyteen.

” Nyt olisi tilaisuus houkutella vetyinvestointeja.

Myös teollisia hankkeita on vireillä. Teräsyhtiö SSAB uusii prosessejaan niin, että hiilen tilalle tulee vety. Uudistus poistaa yhtiön mukaan suurimman osan Raahen tehtaan hiilidioksidipäästöistä. Vaikutus on melkoinen, sillä tehtaan osuus Suomen päästöistä on seitsemisen prosenttia.

Siirtymä vetytalouteen edellyttää poliittisia päätöksiä ja julkista ohjausta. Toistaiseksi vety ja siitä jalostettavat polttoaineet eivät pärjää hintakilpailussa öljyn ja maakaasun kanssa.

Hyvä alku on Suomeen perustettava kansallinen vedyn siirtoverkko. Valtion omistama maakaasuyhtiö Gasgrid Finland perustaa Vetyverkko-yhtiön siirtoverkkoa toteuttamaan.

Tämä vauhdittanee vetyyn perustuvia investointeja ja päästöttömiä ratkaisuja. Valtiolla on luonteva rooli verkon omistajana. Lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän päästöttömiä sähköntuotantomuotoja.

Varsinainen vetyloikka puuttuu vielä. Suomi on herännyt vedyn mahdollisuuksiin hitaanlaisesti kilpailijamaihin, kuten Ruotsiin, nähden. Esimerkiksi ruotsalainen Vattenfall ja suomalainen St1 ovat ilmoittaneet aloittavansa Ruotsissa yhteistyön päästöttömän lentopolttoaineen valmistamiseksi vedystä.

Suomessakin on puhdasta sähköä saatavilla ja kohta siirtoverkkokin. Osaamista riittää. Energia- ja ilmastostrategiassa todetaan kuitenkin vaatimattomasti, että Suomi varautuu vetyratkaisujen käyttöönottoon siinä vaiheessa, kun ne saavuttavat kaupallisen kannattavuuden.

Nyt olisi tilaisuus houkutella vetyinvestointeja ja harpata suoraan arvoketjun yläoksille. Mahdollisuuksiin pitää tarttua, ennen kuin huomataan, että juna meni ohi.

Tarvitaan selkeä strategia, joka asettaa tavoitteet korkealle eikä vain totea, mitä on jo tehty. Kysyntää vetyratkaisuille on, ja teollisuus on jo lähtenyt liikkeelle.

Ilmastopäästöjä on vähennettävä tuntuvasti, ja se vaatii energiajärjestelmän uudistamista. Suomen kannattaisi pyrkiä vedyn supervaltioksi samalla tavalla kuin Suomesta tuli 1990-luvulla matkapuhelinten mahtimaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.