Asuntomarkkinoilla on palattu normaalitilanteeseen kuumien koronavuosien jälkeen. Helsingissä alkaa olla runsaasti asuntotarjontaa, kun moni sijoittaja on pannut asuntonsa myyntiin.

Helsingin asuntotarjonta on lisääntynyt, koska kaupunkiin on rakennettu paljon uutta. Kalasataman Verkkosaari on yksi uusista asuinalueista.

Asuntomarkkinat sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa ovat vihdoin rauhoittuneet. Koronaviruspandemia yllätti jopa asiantuntijat, kun kriisi ei hiljentänytkään asuntomarkkinoita vaan jopa ylikuumensi ne. Nyt on palattu normaalitilaan, jossa asunnon ostoa pohditaan kauemmin.

Helsinkiläiset asunnonostajat joutuivat pitkään kärvistelemään hyvin niukan tarjonnan kanssa. Nyt vaihtoehdot ovat lisääntyneet, kun sijoittajat ovat panneet asuntojaan myyntiin. Etenkin pienten asuntojen kohdalla on sekä ostajan että vuokralaisen markkinat, mikä on tervetullutta vuosikausia jatkuneen asuntopulan jälkeen.

Ostohaluja vähentää Ukrainan sodan luoma yleinen epävarmuus ja pelko korkojen noususta. Euroopan keskuspankki joutuu heinäkuussa nostamaan ohjauskorkoaan, jotta inflaatio ei karkaisi käsistä. Kahdentoista kuukauden euribor on kuitenkin vasta noin yhdessä prosentissa, ja suomalaiset nauttivat edelleen kansainvälisesti verrattuna edullisista marginaaleista.

Finanssivalvonta eli Fiva antoi viime viikolla suosituksen, jonka mukaan asuntolainan hakijan lainanhoitokulut eivät saa ylittää 60:tä prosenttia nettotuloista. Hallitus kaavaili vielä viime vuonna velkakattoa, mutta se kuopattiin.

Suosituksen tavoite on varmistaa asuntomarkkinoiden vakaus ja pyrkiä suojaamaan kotitalouksien kestokykyä kohoavan inflaation ja korkojen maailmassa. Se laittaa kapuloita rattaisiin viime vuosien trendille: monet suomalaiset ovat pystyneet hyödyntämään velkavipua ja pitämään kahta omistusasuntoa, kun he ovat antaneet toisen vuokralle.

Kun kilpailu vuokramarkkinoilla on kiristynyt, on monen sijoitusasunnon omistajan talous ajautunut tiukille. Suomalaisten kansallisvarallisuus on pitkälti kiinni seinissä, joten on hyvä, että ylivelkaantumista hillitään. Suomella on maine säntillisesti hoidettujen asuntolainojen maana, ja siitä kannattaa pitää kiinni.

