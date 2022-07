Työelämän silppuuntuminen ja määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen on johtanut siihen, että moni työskentelee jopa vuosia ilman palkallista lomaa.

Kesälomakausi alkaa olla vilkkaimmillaan, ja monella loma on vielä edessä. Sitä on odotettu ja suunniteltu. Loma on näinä aikoina yleisimpiä työpaikkojen taukopuheiden aiheita. Pääasia, että on loma. Voi palautua ja irtautua. Paitsi että kaikilla lomaa ei ole.

Työntekijän oikeudesta lomaan on Suomessa keskusteltu jo sata vuotta. Kesäloman historia juontaa vuonna 1922 laadittuun työsopimuslakiin. Sen jälkeen lomien luonne on muuttunut moneen kertaan. Suomalaisten elintason noustessa loma-ajat ovat pidentyneet niin, että nykyisin palkansaajille kertyy keskimäärin 30 päivää vuosilomaa vuodessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa näin pitkistä lomista voidaan vain haaveilla.

Lomattomien määrä on kuitenkin samaan aikaan kasvussa. Työpaikkaa vaihdetaan entistä herkemmin, ja itsensä työllistäminen on yleistä. Paljon puhuttu lomattomien joukko ovat opettajien sijaiset, joiden työsuhde katkaistaan kesän ajaksi. Yrittäjilläkään ei ole varsinaista lomaa.

Työelämä on silppuuntunut, ja pitkiä vakituisia työsuhteita on entistä vähemmän. Määräaikaisia työsuhteita ketjutetaan niin, että moni työskentelee jopa vuosia ilman palkallista lomaa. Useimmiten työsuhteen katketessa työntekijälle kertynyt loma maksetaan rahana.

Määräaikaisia työsuhteita oli vuonna 2021 kaikkiaan noin 365 000, eli tähän joukkoon kuuluu noin 15 prosenttia palkansaajista.

Pitkittyessään tilanne on kestämätön. Loman tehtävä on auttaa ihmistä palautumaan työstä sekä henkisesti että fyysisesti, joten lomasta hyötyvät niin aivot kuin työnantajakin.

Suurimmalla osalla ihmisistä on tarve irtautua työn kuormittavuudesta, olipa työ henkistä tai ruumiillista.

Jos lomaa ei ole päässyt viettämään vuosiin, työstä palautuminen jää vajavaiseksi. Tämä näkyy ennen pitkää myös työn tuottavuudessa, joten palautuminen on myös työnantajan etu.

Loma kuuluu kaikille työssäkäyville.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.