Terveydenhuollon työmarkkinatilanne heijastuu Valvirassa hakemusruuhkana, kun viikoittain kymmenet lähi- ja sairaanhoitajat poistavat itse itseltään oikeuden – ja velvollisuuden – tehdä hoitajan työtä.

Hallituksen valmistelema potilasturvallisuuslaki perui hoitajalakon huhtikuussa. Hoitajille kyse on pakkolaista, jonka varjolla heitä olisi komennettu töihin. Tuolloin povailtiin järeämpiä työtaistelutoimia, joista on nyt saatu esimakua.

Hoitajien ammattioikeuksia hallinnoiva lupa- ja valvontavirasto Valvira vie silloin tällöin yksittäisiltä hoitajilta oikeuden harjoittaa ammattia esimerkiksi törttöilyn vuoksi, mutta kevään ja kesän aikana reilusti yli 300 hoitajaa on poistunut rivistä omasta pyynnöstään.

Määrä on poikkeuksellinen, vaikka hoitajien kokonaismäärään verrattuna lähtijöitä on marginaalisesti. Tahti kiihtyi juhannuksen alla, jolloin viikoittain kymmenet sairaanhoitajat ja lähihoitajat poistivat ammattinimikkeensä käytöstä. Hakemusruuhkaa ei selitä mikään muu kuin valmisteltu laki. Käytännössä nämä hoitajat ovat jo siirtyneet muille aloille, ja poistamalla hoitajanimikkeensä he välttyvät mahdolliselta velvoitetyöltä. Samalla alalta poistuu arvokasta keikkatyöreserviä.

